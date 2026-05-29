Roma dönemi cam sanatı, Samsun'da sergileniyor

Samsun’da Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait cam sanat eserleri, Samsun Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Anadolu’da antik çağlardan günümüze ulaşan nadir cam örnekleri, hem üretim teknikleri hem de estetik özellikleriyle dikkat çekiyor. Müzedeki koleksiyon, Roma döneminde cam işçiliğinin ulaştığı gelişmiş seviyeyi gözler önüne seriyor.

Helenistik dönemle birlikte gelişen cam üfleme tekniğinin Anadolu’daki etkilerini yansıtan eserler, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk imkânı sağlıyor.

CAM ÜFLEME TEKNİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Cam sanatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen cam üfleme tekniği, M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısında Suriye ve Filistin bölgelerinde ortaya çıktı. Bu yöntem sayesinde cam üretimi daha hızlı ve daha çeşitli hale geldi.

Üfleme çubuğunun ucundaki cam kütlesinin kalıplara veya serbest şekilde şekillendirilmesiyle üretilen eserler, kısa sürede Akdeniz dünyasına yayıldı ve Anadolu’da da yoğun biçimde kullanılmaya başlandı.

ROMA DÖNEMİ’NDE CAM ÜRETİMİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Müze bilgilendirme panolarında yer alan açıklamalara göre Roma İmparatorluk Dönemi’nde cam üretimi oldukça geniş bir kullanım alanına sahipti. Sofra takımlarından kozmetik kaplarına, ilaç şişelerinden takılara kadar birçok ürün camdan üretiliyordu.

Ayrıca dekoratif panolar, mozaik kaplamalar, ayna ve pencere camları gibi mimari ve günlük yaşamı destekleyen çok sayıda cam ürün de dönemin üretim çeşitliliğini ortaya koyuyor.

GEZGİN USTALAR VE ATÖLYE ÜRETİMİ

Roma döneminde cam üretiminin yalnızca yerleşik atölyelerle sınırlı olmadığı, gezgin ustaların da üretim sürecinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Bu durum, cam sanatının geniş coğrafyalara yayılmasını kolaylaştırdı.

Üretim tekniklerinin çeşitliliği, cam eserlerin hem işlevsel hem de sanatsal değerini artırdı.

SAMSUN MÜZESİ’NDE ZENGİN KOLEKSİYON

Samsun ve çevresindeki arkeolojik kazılarda elde edilen cam eserler arasında işlemeli kaplar, tek kulplu şişeler, koku şişeleri, bilezikler, yüzükler, kolyeler, küpeler, askoslar ve minyatür şişeler yer alıyor.

Müzede sergilenen bu eserler, Roma döneminde camın günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu gösteriyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Samsun Müzesi’nde Roma Dönemi cam eserlerinin sergilendiği bölüm, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Tarihi eserler, hem akademik hem de kültürel açıdan bölgeye gelen ziyaretçilere önemli bir deneyim sunuyor.

Cam sanatının antik dönemden günümüze uzanan yolculuğu, müze ziyaretçileri tarafından dikkatle inceleniyor.