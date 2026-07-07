Romanya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma iş birliğimizi büyütüyoruz

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu, müttefik ülkeler arasındaki savunma sanayisi ortaklıklarına ilişkin önemli mesajlara sahne oldu. Romanya Savunma Bakanı Radu Miruță, Türkiye ile devam eden projelerin yalnızca tedarik boyutunda kalmayacağını, bundan sonraki süreçte ortak üretim ve yerli sanayi odaklı yeni bir model hedeflediklerini açıkladı.

"TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye ile savunma sanayisinde yürütülen iş birliklerinden memnun olduklarını ifade eden Miruță, iki ülke arasında halen çeşitli projelerin sürdüğünü belirtti.

Romanya envanterinde bulunan Cobra zırhlı araçları ile Otokar'dan tedarik edilecek korvet projesine dikkat çeken Miruță, mevcut sözleşmelerin başarıyla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik birikiminin Romanya açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Miruță, iş birliğinin yeni projelerle genişletileceğini ifade etti.

HEDEF: ROMANYA'DA ÜRETİM

Savunma yatırımlarının yalnızca ürün alımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Miruță, yeni stratejilerinin yerli üretim kapasitesini geliştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Romanya'da üretim yapmaya ilgi göstermesini olumlu değerlendiren Miruță, savunma için ayrılan bütçenin aynı zamanda ülke sanayisine ve ekonomisine katkı sağlamasının öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Romanya ordusunun ihtiyaç duyduğu platform ve sistemlerin mümkün olduğunca ülke içinde üretilmesini hedeflediklerini belirten Miruță, bunun ulusal güvenlik açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

"KRİZ DÖNEMLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIK RİSK OLUŞTURUR"

Savunma sanayisinde yerli üretimin stratejik bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Miruță, olası kriz veya çatışma dönemlerinde dış tedarik zincirlerine bağımlı kalmanın ciddi riskler doğurabileceğini söyledi.

Bu nedenle gelecekte imzalanacak savunma sanayisi sözleşmelerinde üretimin önemli bölümünün Romanya'da gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

NATO FORUMUNDA YENİ SAVUNMA GİRİŞİMLERİ

Miruță, NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında çok sayıda ortak girişimin hayata geçirildiğini belirterek, Romanya'nın insansız hava araçları ve gemisavar füze tedarikine yönelik iki ayrı projeye katıldığını açıkladı.

Ayrıca Avrupa genelinde pilot eğitimine ilişkin yeni bir mutabakat zaptının imzalandığını, NATO Drone Edge projesinin de resmen başlatıldığını söyledi.

Drone Edge girişiminin, NATO ülkelerinin koordineli insansız hava aracı çözümlerine erişimini sağlayacak ortak bir platform niteliği taşıyacağını belirten Miruță, bunun ittifakın teknolojik kabiliyetlerini güçlendireceğini ifade etti.

GLOBAL EYE PROJESİNE DE DESTEK

Romanya Savunma Bakanı, NATO'nun mevcut AWACS filosunun yerini alması planlanan GlobalEye sistemiyle ilgili projenin de forum kapsamında imzalandığını açıkladı.

Yeni sistemin, NATO'nun hava gözetleme ve erken uyarı kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirten Miruță, ittifakın gelecekteki savunma mimarisi açısından bu projeyi stratejik bir yatırım olarak değerlendirdi.

SAVUNMA HARCAMALARI VE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Romanya'nın savunma bütçesini artırmaya devam ettiğini söyleyen Miruță, asıl önceliğin yalnızca daha fazla kaynak ayırmak değil, üretim altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Avrupa için Güvenlik ve Savunma Finansman Kolaylığı (SAFE) Programı kapsamında yeni üretim tesisleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Miruță, bunun hem Romanya ordusuna hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Avrupa Komisyonu'na, kıta genelindeki savunma üretim kapasitesinin haritalandırılmasına yönelik öneri sunduklarını da açıklayan Miruță, mevcut fabrika altyapılarının teknoloji sahibi ülkelerle buluşturulması halinde üretim kapasitesinin kısa sürede artırılabileceğini söyledi.

KARADENİZ GÜVENLİĞİ VE NATO'NUN DOĞU KANADI

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Miruță, Romanya'nın ilave askeri kabiliyet taleplerine ilişkin bazı müttefik ülkelerle görüşmelerin ileri aşamada olduğunu açıkladı.

Karadeniz'deki güvenlik risklerine de değinen Miruță, Ukrayna makamlarına teknik bir öneri sunduklarını belirterek, Romanya karasularına yanlışlıkla giren Ukrayna üretimi insansız hava araçlarının belirlenen sınırlar içinde otomatik olarak kendini imha etmesini sağlayacak yazılım çözümünün değerlendirilebileceğini ifade etti.

Miruță, bu tür teknolojik önlemlerin bölgede istenmeyen olayların önüne geçilmesine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.