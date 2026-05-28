Rum basını: GKRY Hindistan’dan BrahMos füze sistemi alacak

GKRY’nin, ilişkilerini “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükselttiği Hindistan ile savunma alanında yeni bir iş birliği sürecine girdiği iddia edildi. Buna göre, 2026–2031 dönemini kapsayan planlama çerçevesinde BrahMos süpersonik füze sisteminin satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Söz konusu alımın, Avrupa Birliği’nin SAFE programı kapsamında GKRY’ye ayrıldığı belirtilen yaklaşık 1,2 milyar euro’luk savunma paketi içinde değerlendirilebileceği ileri sürüldü.

SAVUNMA VE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Rum basınında yer alan haberlerde, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin yalnızca silah alımıyla sınırlı kalmadığı ifade edildi. Ortak askeri eğitimler, liman ziyaretleri, deniz güvenliği, siber güvenlik ve teknik savunma alanlarında kapsamlı bir iş birliği planlandığı aktarıldı.

Ayrıca GKRY ile Hindistan arasındaki ilişkilerin yatırım, teknoloji ve kültürel alanlarda da geliştiği belirtildi.

BRAHMOS FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Hindistan ile Rusya ortaklığında geliştirilen BrahMos füze sistemi, süpersonik hız kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yaklaşık Mach 2.8–3 hızına ulaşabilen füzenin kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarından kullanılabildiği biliniyor.

Hindistan’ın bugüne kadar BrahMos ihracatını yalnızca Filipinler’e yaptığı ve 2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında teslimat sürecinin başladığı kaydediliyor.

LİDERLER ARASINDA STRATEJİK GÖRÜŞME

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in 20–23 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret ettiği ve Başbakan Narendra Modi ile görüştüğü hatırlatıldı. Ziyaret sırasında iki ülke ilişkilerinin “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltildiği açıklanmıştı.