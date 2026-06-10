Rus bankası Sber'in Türkiye ilgisi

Sber Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Sber’de yapay zekayla ilgili yürütülen çalışmaların da direktörlüğünü yürüten Alexander Vedyakhin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Türkiye'deki faaliyetler üzerine konuştu.

Alexander Vedyakhin, burada "Sber’de bulunan teknolojilerimizle, yapay zeka teknolojilerimiz ve ürünlerimizle Türk pazarına dönmeye ve Türkiye’deki müşterilere fayda sağlamaya her zaman hazırız." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK HAYRANIYIM"

Türkiye’yi yakından tanıdığını ve DenizBank’ta çalıştığı dönemde ailesiyle birlikte ülkede 3 yıl yaşadığını anlatan Vedyakhin, “Sber, Türkiye’yi çok seviyor. Ben şahsen ülkenizin büyük hayranıyım. Türkiye’ye ve Türk halkına dair çok sıcak anılarım var. Orada çok sayıda dostum bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİLERİMİZLE, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİMİZ VE ÜRÜNLERİMİZLE TÜRK PAZARINA DÖNMEYE HAZIRIZ"

Sber’in bankacılık alanında Türkiye pazarından ayrıldığını anımsatan Vedyakhin, “Maalesef Türk pazarından banka olarak ayrıldık. Ancak Sber’de bulunan teknolojilerimizle, yapay zeka teknolojilerimiz ve ürünlerimizle Türk pazarına dönmeye ve Türkiye’deki müşterilere fayda sağlamaya her zaman hazırız.” diye konuştu.

GİGACHAT

Vedyakhin, Türkiye’den talep gelmesi halinde Sber’in kendi yapay zeka modeli GigaChat’i paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Türkiye’den böyle bir talep gelirse GigaChat’imizi paylaşmaya hazırız. Bu tamamen egemen bir yapay zeka modelidir ve belirli bir ülkenin egemen koduna göre yeniden ayarlanabilir.” dedi.