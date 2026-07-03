Rus rafinerilere 'düşük standartlı yakıt üretme' izni

Rusya'da yaşanan geniş çaplı akaryakıt sorununa ilişkin yeni bir karar alındı.

Rus hükümeti, akaryakıt sorunu nedeniyle bazı petrol rafinerilerinin daha düşük standartlı yakıtları yıl sonuna kadar piyasaya sunmasına izin verdi.

“EURO-3” STANDARDINA SAHİP BENZİN VE MOTORİN

Buna göre, bazı rafineriler, 31 Aralık 2026’ya kadar “Euro-3” standardına sahip benzin ve motorin üretebilecek.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, uygulamanın mevcut talebin karşılanması amacıyla iç piyasaya ilave miktarda akaryakıt sağlayacağı belirtildi.

Euro-3 standardı, halihazırda Rusya’da satılan akaryakıt çeşitlerine göre daha yüksek kükürt oranına sahip.

RUSYA'DA ÜRETİM TESİSLERİ BAKIMDA

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

40 BÖLGEDE AKARYAKIT SATIŞINDA SORUN YAŞANIYOR

Öte yandan ülkede, Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere, yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.