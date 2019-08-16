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Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

Rusya'da yapılan araştırmada, Rusların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı ülkenin Türkiye olduğu belirlendi.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 13:03..
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Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

Otel ve uçak bileti rezervasyonu sitesi Ostrovok.ru, Rus turistlerin yeni romantik ilişkilere en sık nerelerde başladıkları sorusunu içeren bir araştırma yaptı.

Araştırma, sitenin söz konusu sorusuna 1.000 kişinin verdiği yanıtları içeriyor.

BİRİNCİ SIRA TÜRKİYE'NİN

Sonuçlara göre Rus turistlerin birçoğu, kendi ülkelerindeki tatil bölgelerinde yeni bir aşk ilişkisine başlıyor.

Ancak araştırma, Rus kadınların aşkı neredeyse kendi ülkelerindeki sıklıkta Türkiye’de bulduklarını da gösteriyor.

Zira araştırmaya katılan kadınların yüzde 25’i, birisine yüreklerini verdikleri yerin Türkiye olduğunu söyledi.

RUS ERKEKLERİNİN YÜZDE 18'İ...

Bunun yanında, ‘aradığı aşkı’ Türkiye’de bulduğunu söyleyen Rus erkeklerin oranı ise yüzde 18.

DİĞER ÜLKELER

Rus kadın ve erkeklerin, partnerlerini bulduklarını söylediği diğer yabancı ülkeler ise daha düşük oranlarda olsalar da Tayland, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Yunanistan.

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