Survivor 2026 ikinci olmuştu! Nagihan Karadere estetik yaptırdı

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Survivor yarışmasının en popüler isimlerinden Nagihan Karadere, bu sezon İstanbul finaline kadar yükseldi.

Nobre ile finalde rekabet eden Survivor Nagihan, yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

ESTETİK OLDU

Survivor'ın bitmesinin ardından açıklamalarına devam eden Nagihan, şimdi de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geldi. Karadere, estetik ameliyat yaptırdığını açıkladı.

Sosyal medyadan karelerini yayımlayan ünlü isme, hayranları yorum yağdırdı.