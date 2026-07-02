Rusya'dan Kiev'e gece boyu hava saldırısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta başkent Kiev bir kez daha yoğun hava saldırılarının hedefi oldu.

Gece yarısından itibaren başlayan füze ve SİHA saldırıları nedeniyle kentte sirenler peş peşe çalarken, patlamalar birçok bölgede hissedildi.

Yerel yöneticiler, saldırılar sonucunda sivil yerleşim alanlarının zarar gördüğünü, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

KLİÇKO: KİEV GECE BOYUNCA HEDEF ALINDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece yarısından itibaren başkente yönelik kapsamlı bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Kliçko, saldırılarda hem füze hem de silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığını belirterek, kentin farklı semtlerinde çok sayıda bina ve konutun isabet aldığını ifade etti. Ekiplerin saldırılardan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtilirken, hasar gören bölgelerde enkaz kaldırma ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, bilançonun ilerleyen saatlerde değişebileceğine dikkat çekti.

SALDIRILAR SADECE KİEV İLE SINIRLI KALMADI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın yalnızca başkent Kiev'i değil, ülkenin farklı bölgelerini de füze ve SİHA saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin birçok noktada devreye girdiği ifade edilirken, saldırıların etkisinin azaltılması için çalışmaların sürdüğü ve vatandaşların hava saldırısı uyarılarına uymaları yönünde çağrılar yapıldığı aktarıldı.

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SAVAŞTA GERİLİM TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Son saldırı, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta başkent Kiev'in yeniden yoğun bombardımanın hedefi olduğu saldırılar arasında yer aldı. Son dönemde artan füze ve İHA operasyonları, başta Kiev olmak üzere birçok kentte sivil altyapı üzerinde ciddi hasara yol açarken, güvenlik riski de büyümeye devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının saldırıların ardından aralıksız sürdüğünü bildirdi.