Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırılar: En az 9 ölü, 49 yaralı

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Kiev'in en üst düzey askeri yöneticisi Timur Tkaşenko, Rusya'nın başkent Kiev'i hedef alan yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılarda en az 5'i çocuk olmak üzere 46 kişinin yaralandığı ve en az 9 kişinin öldüğü açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus balistik füzelerinin şehir genelinde birkaç binayı vurduğunu ve bazı apartman komplekslerinde yangın çıktığını belirtti.

ENKAZ YIĞINI VE KÖMÜRLEŞMİŞ ARAÇLAR

Kliçko, depolarda ve bir garaj atölyesinde de hasar meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Şehirden gelen görüntülerde, tüten enkaz yığınları ve kömürleşmiş araçlar dikkat çekiyor.

Kurtarma ekipleri pazartesi sabahı boyunca hayatta kalanları bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

GÜÇ SANTRALLERİ VE ENERJİ TESİSLERİ

Ukrayna, Moskova'yı sivil alanları kasıtlı olarak hedef almakla suçlarken, Rusya ise Ukrayna'nın Rus topraklarındaki güç santralleri ve enerji tesislerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak askeri ve enerji üslerini hedef aldığını iddia etti.

Karşılıklı saldırılar gece boyunca da devam etti ve Rus işgali altındaki Kırım'ın Sivastopol kentinde elektrikler geçici olarak kesildi.