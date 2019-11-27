S-400 denememiz ABD'yi endişelendirdi

2 gün önce Ankara’da, F-16’ların yaptığı alçak uçuşlarla S-400’lerin radar bağlantısı test edilmişti.

Tüm tehditlere rağmen Rusya'dan sağladığımız S-400 hava savunma sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde panik yarattı.

Rusya ile askeri-teknik alanda olan iş birliğimiz, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından endişe verici olarak nitelendirdi.

"ENDİŞE VERİCİ"

Washington’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400’leri test etmek amacıyla F-16’ların başkent Ankara semalarında uçtuğu haberlerinin sorulması üzerine, "Evet, bu endişe verici." cevabını verdi.