Sağlık Bakanlığı: Gemiden tahliyesi yapılan vatandaşlarımızın sonuçları negatif

Hantavirüs, son birkaç gündür dünya gündemini meşgul etmeye başladı.

Son günlerde Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları, dünya genelinde 'yeni salgın' endişesini yeniden gündeme taşıdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Bugün ise gemide kalan diğer yolcular tahliye edildi, tek tek ülkelerine getirildi.

3 Türk yolcunun da tahliye edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, son durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yolcuların test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi;

"İZOLASYON SÜREÇLERİ BAŞLADI"

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

SONUÇLAR NEGATİF"

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır.

Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır.

"5 KİŞİDE HERHANGİ BİR SEMPTOMA RASTLANMADI"

Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır."

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs; ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

