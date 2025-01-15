2024'te 20,8 milyon hasta randevusuna gitmedi

DHA

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Müdürü Uzman Doktor Emrah Ceviz, 2024 yılında 20 milyon 800 bin hastanın aldığı randevuya gitmediğini söyledi.

Ceviz, Akdeniz Bölgesi'ndeki il sağlık müdürleri ve başhekimlerle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir araya gelip, toplantı yaptı.

RANDEVU SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Randevularla ilgili sorunların görüşüldüğü toplantıda özellikle randevu alıp da gitmeyen hastaların durumu masaya yatırıldı.

"AİLE HEKİMLERİ, HASTANE HEKİMLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAK"

Ceviz, aile hekimlerini devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle bir araya getirerek, koordineli çalışılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"2025 YILI İÇİNDE 12 BİN UZMAN HEKİM KADROLARA DAHİL EDİLECEK"

2025 yılı içinde 12 bin uzman hekimin kadrolara dahil edileceğini de belirten Ceviz, "Bu çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 oranında azalttık. 2024 yılı içinde 20 milyon 800 bin randevu gerçekleşmedi. Randevu alındı ama gitmediler. Bunun da vatandaşlarımızın kullanımına açmak için daha ciddi çözümler için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.