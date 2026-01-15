Kiviyi böyle bilmezdik! Yüze ve saça sürmenin faydası şaşırttı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarından...

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.

Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır.

Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.

YAŞLANDIRMAYAN MEYVE

Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir.

Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır.

Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.

GÜNEŞ KREMİ ETKİSİ

Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.

CİLT ONARICI

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.

Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir.

Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

SAÇTA KİVİ MUCİZESİ

E vitamini deyince saçları es geçmek olmaz.

Kivi, özellikle kabuğu kullanıldığında saç uzamasına ve onarmasına destekleyici bir meyvedir.

İster tüketerek ister maske yaparak uygulanabilir.