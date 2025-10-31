2025 Ekim Ayı Hacamat Günleri Açıklandı: İşte Sünnete Uygun Tarihler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alternatif tıbbın en eski yöntemlerinden biri olan hacamat, günümüzde de hem fiziksel hem ruhsal rahatlama amacıyla uygulanmaya devam ediyor.

Tıp dünyasında da destek gören bu yöntem, vücuttaki kirli kanı dışarı atarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Ancak uzmanlar, hacamat yaptırmadan önce doğru zamanı seçmenin önemine dikkat çekiyor.

Hacamatın, "hacamat günleri" olarak bilinen belirli tarihlerde yapılması hem etkisini artırıyor hem de sünnete uygun hale getiriyor.

Peki 2025 yılı hacamat günleri hangileri? 2025 Ekim ayında hacamat ne zaman yapılmalı? İşte hacamat takvimi...

EKİM 2025 SÜNNETLİ HACAMAT GÜNLERİ

9 Ekim 2025- 17 Rebiülahir 1447

11 Ekim 2025- 19 Rebiülahir 1447

13 Ekim 2025 - 21 Rebiülahir 1447

Ayrıca 17 Ekim’e kadar olan süre zarfında da hacamat yaptırılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.