2025'in son hacamat günleri: Aralık ayı sünnetli hacamat takvimi

Hacamat, hem geleneksel hem de sünnet olarak görülen bir uygulama olduğu için belirli günlerde yapılması tavsiye edilir. 2025 Aralık ayının uygun günleri, bu yıl için son günler olarak kabul ediliyor. İşte, bu ayın hacamat takvimi...

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 13:02
  • Hacamat, geleneksel ve modern tıbbı destekleyen bir yöntem olarak, belirli günlerde yapılması önerilen bir tedavi yöntemidir.
  • 2025 Aralık ayı, hicrî takvimdeki sünnetli hacamat günlerini barındırarak yılın son fırsatlarını sunar.
  • 9 ve 11 Aralık'ta sünnete uygun tartibata göre hacamat önerilir.

Hacamat, yüzyıllardır kullanılan ve günümüzde modern tıbbın destekleyici uygulamaları arasında yer alan bir tedavi yöntemidir.

Kan dolaşımını düzenlemesi, vücuttaki toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olması ve bağışıklığı desteklemesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir.

Bu geleneksel yöntemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise belirli günlerde yapılmasının daha uygun görülmesidir.

Özellikle sünnete uygun hacamat günleri, hem manevi hem de fizyolojik açıdan daha faydalı kabul edilir.

HACAMAT GÜNLERİ

Hacamat günlerinin önemi, hem hicrî takvime hem de vücudun biyolojik ritmine dayandırılır. Hicrî ayın 17, 19 ve 21. günleri “sünnetli hacamat günleri” olarak bilinir.

2025 Aralık ayı, yılın son hacamat fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için uygun günlerdir.

Hacamatın sünnete uygun günlerde yapılması, hem manevi yönü güçlendirir hem de fizyolojik etkilerinin daha belirgin hissedilmesine katkı sağlar.

ARALIK 2025 HACAMAT TAKVİMİ

6 Aralık 2025 Cumartesi CEMAZİYELAHİR-16

9 Aralık 2025 Salı CEMAZİYELAHİR-19

11 Aralık 2025 Perşembe CEMAZİYELAHİR-21

13 Aralık 2025 Cumartesi CEMAZİYELAHİR-23

15 Aralık 2025 Pazartesi CEMAZİYELAHİR-25

