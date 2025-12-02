Salgın başladı: Türkiye'ye sıçraması an meselesi! "Temas etmeyin..."

Avustralya'da ortaya çıkarak influenza A alt tiplerinden biri olan ‘H3N2’ virüsü, dünya genelinde vaka artışıyla gündeme geldi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen ve bazı risk gruplarında daha ağır semptomlara yol açabilen virüse ilişkin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü, “H3N2 virüsü aslında bizim bildiğimiz ve influenza A dediğimiz tipik grip virüsüdür. Bu sene Güney Yarım Küre’de başlayan bir salgın var. Avustralya’da bu salgına neden olan virüsün alt tiplemesi yapıldığında farklı noktalarda 7’ye yakın mutasyon geçirdiği anlaşıldı. Buna bağlı olarak virüsün bulaştırıcılık hızının normal grip virüsüne göre daha fazla olduğu tespit edildi. Bu virüs Kuzey Yarım Küre’ye geçti. Japonya’da ve İngiltere’de vakaların büyük bir kısmının H3N2 virüsüne bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu salgının normal grip virüsüne göre daha hızlı yayılarak daha fazla kişiye yayılacağı konusunda öngörüler var. Henüz ağır bir hastalık tablosuna yön açtığı konusunda bilgi yok ama bulaşma hızının arttığı yönünde bilgiler var” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZE GELMESİ ZAMAN ALMAYACAK’

Risk gruplarının aşılanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, 'H3N2' virüsünün yakın zamanda Türkiye’de de görülme olasılığının yüksek olduğunu kaydederek, "Özellikle 5 yaş altında ve 50 yaş üzerinde grip virüslerinin ağır seyrettiğini komplike ve ölümcül olabildiğini zaten biliyoruz. Özellikle yaşlı, kronik rahatsızlığı olanlar, bebek ve çocukların bu açıdan iyi korunması gerekiyor. Elimizde var olan grip aşıları bu virüse karşı da kısmen koruyor. Bu geçirdiği mutasyonlar aşıların etkisini de kısmen zayıflattı. Mevcut aşılara rağmen hasta olma potansiyeli yine var. Grip aşısı olanların ağır bir hastalık geçirmediği yönünde de bilgiler var. Aşılanmış olanlar yine daha iyi korunmuş olacaklar. Risk gruplarından hala aşılanmamış olanlar varsa aşılanabilirler. Ülkemizde influenza salgını başlamış değil ama Avrupa’da sık görülüyor. Ülkemize gelmesi çok zaman almayacak. Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın ülkemizde de başlayacak" diye konuştu.

‘HASTA KİŞİLERLE TEMASI KESİN’

Prof. Dr. Özlü, virüsün gribal enfeksiyon belirtileriyle benzer olduğunu ifade ederek, "Aşılanma dışında da bu tür bir salgın riskini yönetmek için hasta olan kişilerin sosyal alanlara çıkmaması, evde istirahat etmesi, hasta olan kişilerin maske kullanmasını, hijyene dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Avrupa’da izole edilen vakaların büyük bir çoğunluğu ‘H3N2’ virüsü. Ülkemizin Avrupa ile olan iletişiminin çok yoğun olduğunu düşünürsek, önümüzdeki günlerde Türkiye’de böyle bir virüsün izole olasılığı çok yüksek. Virüse karşı korunmak, solunum yolu viral enfeksiyonlarına karşı korunmakla benzerdir. Sağlam kişilerin kendisini koruması için hasta kişilerle teması kesmesi gerekiyor. Çevrenizdekiler gribal bir enfeksiyon geçiriyorsa ateşi varsa burnu akıyorsa ve öksürüyorsa mesafeyi korumanı gerekir. Belirtileri de aslında diğer viral enfeksiyonlarla benzerdir. Ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, vücutta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrıları gibi belirtiler seyrediyor” diye konuştu.