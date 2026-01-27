5 baharatlı öksürük reçetesi: Sadece balla karıştırın...

- Kış aylarında artan öksürük ve balgam sorununa karşı doğal bir çözüm olarak, zencefil, karabiber, tarçın, sarımsak ve zerdeçal gibi baharatların bal ile karıştırılması öneriliyor.
- Bu karışım, öksürüğü hafifletip balgamın atılmasına yardımcı oluyor.
- Karışımın düzenli kullanımıyla göğüs yumuşar ve öksürük azalır.
Kış aylarıyla birlikte soğuk hava, ani ısı değişimleri ve üst solunum yolu rahatsızlıkları birçok kişide geçmek bilmeyen öksürüğe neden oluyor.
Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, özellikle geceleri artan öksürük ve balgam şikayetiyle daha da yorucu hale gelebiliyor.
Kimyasal içerikli ilaçlar yerine doğal yöntemlere yönelenlerin sayısı her geçen gün artarken, evde kolayca hazırlanabilen bazı karışımlar öksürüğün hafiflemesine ve balgamın daha rahat atılmasına yardımcı olabiliyor.
İşte kış aylarında sıkça yaşanan bu soruna karşı destekleyici olarak tercih edilen doğal bir karışım tarifi!
DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU
-1 tatlı kaşığı zencefil
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı tarçın
-1 tatlı kaşığı sarımsak
-1 tatlı kaşığı zerdeçal
Bu 5 baharatı, 1 su bardağı balın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra sabah akşam birer kaşık tüketin.
Düzenli kullanımda göğsünüz yumuşayacak ve öksürük kesilecek. ve balgamınız azalacak.