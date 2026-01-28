Nipah virüsü belirtileri: Vakalar başladı! İşte bulaş kaynağı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan tehlikeli bir zoonotik enfeksiyon olarak biliniyor.

Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen virüs, zaman zaman ölümcül salgınlara yol açmasıyla dikkati çekiyor.

Hindistan'da artan vakalar ve karantina önlemleri, özellikle seyahat edenleri endişelendirdi.

Nipah virüsü belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak, erken teşhis için önemli.

Aşısının olmaması sebebiyle de hastalığa yakalanmamak kritik.

Peki; Nipah virüsü nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? İşte bilgiler...

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR

İlk olarak Hindistan'da görülen Nipah virüsünün nadir görülmesine rağmen yüksek ölüm oranı ve hızlı seyri nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı tehdidi.

Bulaş riski yüksek ve hayvanlardan insanlara geçebiliyor.

Virüs, öncelikle meyve yarasalarından insanlara enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya bozulmuş gıda ve bitki özü tüketimi yoluyla bulaşıyor.

Nipah virüsünün doğal deposu olarak kabul edilen meyve yarasalarının dışkılarıyla veya tükürükleriyle doğrudan veya dolaylı temas eden insanlar enfekte olabiliyor.

İnsandan insana ise solunum yoluyla yayılıyor.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Nipah virüsü bulaşanlarda, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı gibi bir dizi belirtiler baş gösterebiliyor.

Ağır vakalarda ise virüs beyin iltihabına yol açarak 24-48 saat içinde koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.