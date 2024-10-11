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Haber Merkezi

Sigaranın zararları saymakla bitmiyor.

Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan sigarayı bırakmak ise yaşama dair yeni bir sayfa açmaya yardımcı oluyor.

Michigan Üniversitesi (U-M), yaptığı araştırma ile bunu bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmada, sigarayı bırakmanın insanların yaşam beklentisini artırmak için yapabileceği en önemli adım olduğu vurgulandı.

"SİGARAYI BIRAKMAK HER YAŞTA FAYDALI"

Bu bilgi, hayatları boyunca sigara içen ve kansere ya da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini kabullenen kişiler için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

Yaklaşık 13 bin orta yaşlı erkeğin incelendiği bir çalışmada, günde 30 veya daha fazla sigara içenlerin, sonraki 25 yıl içinde yüzde 21 daha fazla ölüm riski taşıdığı belirlendi.

Ancak bu riskler kesin değil. Birçok çalışma, sigarayı bırakmanın her yaşta kısa vadede sağlık yararları sağladığını ortaya koydu.

"35 YAŞINDA SİGARA İÇEN BİRİ 9 YIL KAYBETMİŞ OLUYOR"

U-M araştırmacıları ise, uzun vadeli faydaların sadece genç ve orta yaşta sigarayı bırakanlarla sınırlı olmadığını keşfetti.

Araştırma, 35 ile 75 yaşları arasında sigarayı bırakanların, önemli ölçüde yaşam sürelerini uzattığını gösteriyor.

Halk sağlığı verilerini kullanarak yapılan hesaplamalar, sigara içmenin kaybettirdiği yılları ve çeşitli yaşlarda sigarayı bırakmanın kazandırdığı yılları ortaya koyuyor.

Sigarayı bırakma yaşları 35, 45, 55, 65 ve 75 olarak belirlenmiş. Araştırma, sigarayı bu yaşlarda bırakanlarla sigara içmeye devam edenler ve hiç sigara içmeyenlerin yaşam sürelerini karşılaştırıyor.

Örneğin, 35 yaşında sigara içen birinin, hayatının kalanında sigara içmeye devam etmesi durumunda ortalama 9 yıl yaşam süresi kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ancak aynı yaşta sigarayı bırakanların, hiç sigara içmemiş biriyle neredeyse aynı yaşam süresine sahip olduğu görülüyor. Başka bir deyişle, bu kişiler ortalama 8 yıl yaşam kazanmış oluyor.

Bu bulgular, Kanada ve Norveç’teki araştırmacılar tarafından yapılan önceki çalışmaları da destekliyor.

10 YIL SİGARA İÇMEYEN BİRİ, 10 YILLIK YAŞAM KAYBINI ÖNLEYEBİLİR

10 yıl sigara içmeyen bir kişinin, ortalama 10 yıl yaşam kaybını önleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, daha ileri yaşlarda bile sigarayı bırakmanın yaşam süresi üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konuluyor.

Mevcut araştırma da bunu doğruluyor. 75 yaşında sigara içenlerin yaşam süresinin ortalama 4.4 yıl kısalacağı öngörülüyor. Ancak, 65 ve 75 yaşlarında sigarayı bırakanların bir yıl daha fazla yaşam süresi kazanma olasılığı sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 olarak hesaplanıyor.

Araştırma, yaşlılıkta bile sigarayı bırakmanın zaman kaybı olmadığını, aksine yaşam süresini uzatabileceğini vurguluyor. Bu bulgular, doktorların sigara içen hastalarını sigarayı bırakmaları konusunda motive etmeleri için bilimsel kanıt sunuyor.

Çalışma, American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayınlandı.