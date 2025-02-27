ABD'de aşısız çocuk kızamık yüzünden öldü

Haber Merkezi

ABD'nin Teksas eyaletinde kızamık salgınının ilk ölüm vakaları kayıtlara geçti.

Salgın, aşısız bireyler için büyük bir tehdit oluşturuyor ve son haftalarda vakalarda dramatik bir artış yaşandı.

Kızamık, oldukça bulaşıcı bir hastalık olup, aşısı yapılan bireylerde ölüm riski düşerken, aşısız kişilerde hayati tehlike yaratabiliyor.

AŞISIZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

ABD genelinde kendisini gösteren salgında iki kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin kızamık aşısı yapılmamış çocuk olduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden çocuğun kaç yaşında olduğu belirtilmedi. Teksas'ta 9 farklı bölgede görülen kızamık salgınında vaka sayısının 124'e yükseldiği bildirildi.

BİR HAFTA İÇİNDE 5 KAT ARTTI

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre vaka sayısı 1 hafta içinde 5 kat arttı.

İstatistiklere göre kızamık vakalarının büyük çoğunluğunu 18 yaşından küçükler oluşturuyor.

Kızamık vakalarının genellikle ölümle sonuçlanmadığı belirtiliyor. Ancak her yıl dünya genelinde 100 binden fazla kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.