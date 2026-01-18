Azra, doğuştan gelen sessizliği erken tanıyla aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’da yaşayan Azra Kervan, anne ve babasının yanı sıra ağabeyi gibi doğuştan işitme kaybıyla dünyaya geldi. İşaret diliyle iletişim kuran anne babanın iki çocuğu da, erken dönemde yapılan taramalar sayesinde henüz 1 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı oldu.

ERKEN MÜDAHALE, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ameliyatların ardından Azra ve ağabeyi, Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’nde odyoloji uzmanlarının takibine alındı. Uzun süreli terapi, özel eğitim ve aile desteğiyle iki kardeş de yaşıtlarıyla aynı seviyede duyma ve konuşma becerisi kazandı. Eğitim hayatını sürdüren Azra, şu sıralar üniversite sınavına hazırlanıyor.

"HAYALLERİMİN ÖNÜNDE ENGEL OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Yaşadığı süreci anlatan Azra Kervan, erken tanının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Ben ve ağabeyim, annem ve babam gibi işitme kaybıyla doğduk. Küçük yaşta biyonik kulak ameliyatı olduk ve terapiler aldık. Şimdi ağabeyimle rahatça duyup konuşabiliyorum. Annem ve babamla ise işaret diliyle iletişim kuruyoruz. Bir dönem kulak cihazım olduğu için voleybolcu olamayacağımı düşündüm ama bunun bir engel olmadığını öğrendim. İşitme kaybı olan çocuklar ve gençler erken tanı alırsa, bizim gibi hayallerine ulaşabilir. Kimse umudunu kaybetmesin.

UZMANINDAN ERKEN TANI VURGUSU

Azra’nın tedavisini yürüten Klinik Odyoloji Uzmanı Rasim Şahin, erken teşhisin belirleyici rol oynadığını belirterek, “Azra’ya erken dönemde tanı koyduk ve önce işitme cihazlarıyla takip ettik. Yeterli fayda sağlanamayınca biyonik kulak implantına geçildi. En büyük zorluk, anne babanın da işitme engelli olmasıydı. Bu nedenle evde konuşma ortamı oluşturduk, kreş ve özel eğitimlerle dil gelişimini destekledik. Bugün yaşıtlarından hiçbir farkı yok” dedi.

"YENİDOĞAN TARAMALARIYLA SAĞIRLIK KADER OLMAKTAN ÇIKTI"

Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğan işitme taramalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Erken teşhis edilen çocuklar, yaşıtlarıyla aynı düzeye ulaşabiliyor. Uzun yıllardır sürdürülen işitme taramaları sayesinde çocukları çok erken yaşta sesle buluşturuyoruz. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; sağırlık kader değil, erken tanıyla aşılabilen bir durumdur” ifadelerini kullandı.