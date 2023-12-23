Aç karnına kestane balı yiyin, neler oluyor bakın... Oldukça kıymetli bir bal olan kestane balı, özellikle kış aylarında aç karnına tüketiliyor. 1 kaşık balın sağlığa faydalarını duyanlar, asla vazgeçmiyor.

ensonhaber.com

Kestane balı, arıların kestane ağacının belirli bir döneminde bu ağacın çiçeklerinden topladıkları özlerden elde edilen bir bal türüdür.

Bu bal, diğer birçok çiçek balına göre daha az üretilebildiğinden daha değerli ballar arasında sayılıyor.

Hafif buruk ve acımsı bir tadı olan ve kendine has kokusuyla hemen ayırt edilebilen kestane balı, faydalarıyla da öne çıkıyor.

Her sabah aç karnına 1 kaşık kestane balı tüketmek, bakın nelere şifa oluyor.

Şifalandırıyor

Kestane balı, içeriğinde bulunan C vitamini ile bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Kestane balının solunum yollarını rahatlattığı görülmektedir. Özellikle soğuk algınlığı veya öksürük durumlarında bal tüketimi, boğazı yumuşatmaya ve rahatlamaya yardımcı olabilir.

Balın içeriğinde bulunan enzimler, mide sağlığını destekleyebilir ve sindirimi kolaylaştırabilir.

Kestane balı, içerdiği demir ile vücuttaki demir eksikliği durumlarında yardımcı olabilir. Demir, vücutta oksijen taşınmasında önemli bir rol oynar.

Balın anti-inflamatuar özellikleri, iltihaplanma durumlarında rahatlama sağlayabilir.

Aç karnına bal tüketmek, metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunabilir. Mideye de iyi gelmektedir.