Evde tiroid kontrolü: Aynaya geçin, hemen deneyin...

Tiroid bezi, boynumuzun ön kısmında yer alır ve vücudun enerjisinden kiloya kadar birçok şeyi etkiler.

Bazen tiroidde büyüme ya da nodül oluşabilir ve kişi bunu geç fark edebilir.

Bu yüzden özellikle boyunda şişlik hisseden, kilo değişimi yaşayan ya da sürekli halsizlik/çarpıntı gibi sorunları olanlar "Tiroidimi evde kontrol edebilir miyim?" diye araştırıyor.

Doktor kontrolü şart olsa da, ayna karşısında yapılacak basit bir kontrolle boyundaki farklılıkları erken fark etmek mümkün olabilir.

İşte, uygulayabileceğiniz bir ayna testi...

EVDE TİROİD KONTROLÜ NASIL YAPILIR

Önce iyi ışık alan bir yerde aynanın karşısına geçiniz. Boynunuzun ön kısmı net şekilde görünmelidir.

Boynunuzda, “Adem elması” (gırtlak çıkıntısı) dediğimiz yerin hemen alt kısmına odaklanınız. Tiroid bezi tam bu bölgenin iki yanında yer alır.

Boyun bölgesinin daha belirgin görünmesi için başınızı çok abartmadan hafifçe yukarı kaldırınız.

Şimdi bir yudum su alıp yavaşça yutkununuz. Yutkunurken boğazdaki yapılar hareket edeceği için olası şişlikler daha net fark edilir.

Yutkunma sırasında boynunuzun ön kısmında şu durumlar var mı kontrol ediniz:

Şişlik / çıkıntı var mı?

Asimetri var mı? (örneğin sağ taraf daha kabarık)

Yutkununca hareket eden sert bir kitle görülüyor mu?

Bu hareketi 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Eğer boynunuzda gözle görülür bir şişlik, belirgin kabarıklık veya yutkunurken hareket eden bir kitle fark ediyorsanız bu durum guatr ya da tiroid nodülü belirtisi olabilir.