Su, vücudun büyük bir bölümünü oluşturduğu için çok önemlidir. Günlük sıvı kayıplarını telafi etmek için gün boyunca yeterince su içilmelidir. Peki, neden su içmeye uyanır uyanmaz başlamıyorsunuz?

Su, vücudun çeşitli işlevlerinde önemli bir rol oynar. Sindirim, vücut ısısının korunması, idrar veya dışkı ile atıkların giderilmesi, cildin esnekliği ve sağlığı gibi birçok hayati durum suyun varlığına bağlıdır.

İnsan vücudu yaklaşık yüzde 65 sudan oluşur. Bu suyun bir kısmı terleme, idrar üretimi ve hatta nefes alma sırasında atılır. Su kaybı telafi edilmezse, özellikle bebekler, yaşlılar ve böbrek veya kalp yetmezliği gibi bazı kronik hastalıkları olanlarda ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, susuzluğu gidermek için şekerli bir içecek yerine su içmeyi önerir. Paketli meyve suları (şeker ilave edilmemiş olanlar bile), gazlı içecekler, enerji içecekleri ve tatlandırılmış aromalı sular çok fazla şeker ve bazen çok fazla yağ içerir. Bu nedenle suyun yerine tercih edilmemedir.

Günde ne kadar su içilmeli?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. İhtiyaç duyulan miktar sağlık durumunuz, aktivite seviyeniz ve mevsim sıcaklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, sıcak havalarda açık havada egzersiz yapan bir sporcunun, örneğin uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturan birinden daha fazla içmesi gerekecektir.

Genel bir kural olarak, sağlıklı bir kişi günde 11 ila 15 bardak sıvı içmelidir. Suya ek olarak, kahve veya süt gibi diğer içeceklerin yanı sıra meyve ve sebzelerin içerdiği su da buna dahildir.

İdrarınızın rengi, içtiğiniz su miktarının iyi bir göstergesidir. Yeterince su içtiyseniz, sabah uyandığınız zaman hariç, idrarınız çok soluk sarı, hatta renksiz olacaktır.

Sabah aç karnına su içmenin 10 faydası

Aç karnına su içmek hiçbir yan etkisi olmayan doğal bir tedavi olarak kabul edilir. Ortaya çıkardığı tek yan etki vardır o da idrara çıkma sıklığının artmasıdır.

En fazla faydayı elde edebilmek için bazı uzmanlar, uyandıktan hemen sonra en az 600 ml (3 bardak) su içmeyi öneriyor. O kadar su içemiyorsanız bile, içebildiğiniz kadar için ve miktarı kademeli olarak artırın.

İşte aç karnına su içmenin 10 faydası.

Detoksa yardımcı olur

Sabah aç karnına su içtiğinizde, toksinler bağırsaklara gider. Uyandığınızda su içerek, bu mekanizmayı güçlendirir ve vücudun daha fazla toksini atmasını sağlarsınız. Bu aynı zamanda yeni kas ve kan hücrelerinin üretimini artırma etkisine de sahip olacaktır.

Metabolizmayı hızlandırır

Bazal metabolizma, dinlenme sırasında vücudun harcadığı enerji miktarını gösterir. Aç karnına su içerek, bu süreci önemli ölçüde iyileştirebilir ve böylece sindirim sisteminin işleyişini geliştirebilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandıracak ve vücudun alınan besinleri en iyi şekilde emmesine yardımcı olacaksınız.

Sindirim sistemini iyileştirir

Su, sindirim sistemini temizler. Aç karnına bir bardak su içen kişilerde besinlerin daha iyi emilmesi ve yemek sırasında daha kolay geçiş sağlanır. Ayrıca uyanınca bir bardak su içmek iştah kesici görevi görerek metabolizmayı harekete geçirir. Bu da daha fazla kalori yakmanızı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Her gün aç karnına su içmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklığınız güçlü olduğunda, vücudunuz hastalıklara karşı daha güçlü hale gelir ve enfeksiyonları daha kolay önleyebilir ve bunlarla savaşabilir. Aç karnına su içmek, bağışıklık sisteminin oluşumunda önemli bir rol oynayan lenfatik sistemin temizlenmesine de yardımcı olur.

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Detoks etkisi ve bazal metabolizmanın iyileştirilmesi kilo kaybını artırır. Bu iki etki sayesinde daha hızlı tokluk hissedebilir ve yemek isteklerinizin sıklığını azaltabilirsiniz.

Cilt sağlığını geliştirir

Nemli cilt, sağlıklı cilt demektir. Organlar susuz kaldığında, kan da kuruyan cilt hücrelerinden su çeker. Zamanla cilt mat görünür, elastikiyetini kaybeder ve kırışıklara meyilli hale gelir. Yapılan bir araştırmaya göre aç karnına yaklaşık 500 ml su içmek kan akışını artırarak daha parlak bir cilt elde edilmesini sağlar.

Mide ağrılarını hafifletir

Sık sık mide ağrıları mı çekiyorsunuz? Uyanır uyanmaz bir bardak su için. Yemek borusundan yukarı çıkıp mide ağrılarına neden olan asit reflü daha hızlı aşağı itilecek ve sulandırılacaktır. Bu nedenle aç karnına su içmek bu tür mide ağrılarına karşı etkilidir.

Saç sağlığını geliştirir

Sudan sadece cilt faydalanmaz, saçlar da su alımından etkilenir. Yeterli miktarda su içerek saçınızda parlaklık açısından belirgin bir iyileşme gözlemleyebilirsiniz. Yeterli su içerek ayrıca daha hızlı saç büyümesi de sağlayabilirsiniz.

Böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler

Bbu tür rahatsızlıklara yatkın kişilere iyi bir şekilde ve mümkünse uyanır uyanmaz su içmeleri şiddetle tavsiye edilir. Çünkü su, bu tür çok ağrılı enfeksiyonlara yol açan asitleri daha etkili bir şekilde seyreltir ve oluşma risklerini azaltır.

Eklem sağlığını iyileştirir

Omurganın eklemlerinde ve disklerinde bulunan kıkırdak yaklaşık olarak yüzde 80 sudan oluşur. Uzun süre susuz kalmak, eklemlerin şoku emme yeteneğini azaltarak eklem ağrısına neden olabilir. Bu nedenle gece boyunca susuz kalan vücuda sabah uyanır uyanmaz gerekli su verilmelidir.