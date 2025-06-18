Acı biber yemek, metabolizmayı hızlandırıyor

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Günümüzde kilo vermek isteyenler arasında acı yiyeceklerin metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını desteklediği yaygın bir inanış.

Özellikle doğal beslenmeye yönelenlerin benimsediği bu görüş, son yıllarda akademik çalışmalarla da incelenmeye başladı.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Dr. Paige Cunningham ve ekibi, bu iddianın doğruluğunu araştırdı.

ACI BİBER KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Ekibin araştırması, acı biberin iştahı azaltabileceğini ve yeme hızını düşürebileceğini ortaya koydu.

Ancak bu faydaların miktarı ve sürekliliği üzerine dikkatli olunması gerekiyor.

METABOLİZMAYI YÜZDE 5'E KADAR HIZLANDIRIYOR

Dr. Cunningham, “Öğüne acı biber eklemek, tadı çok değiştirmeden yeme miktarını azaltabilir” diyor.

Çalışmalar, biberlerde bulunan kapsaisin adlı acı bileşiğin metabolizmayı hızlandırarak vücut ısısını artırdığını gösteriyor.

Piedmont Atlanta Hastanesi Klinik Diyetisyeni Haley Robinson, kapsaisinin kalorileri yakma hızını artırabileceğini ve metabolizmayı yüzde 5’e kadar hızlandırabildiğini ifade ediyor.

DİREKT BEYNE ETKİ EDİYOR

Acı biber tüketiminin açlık ve tokluk hissini düzenleyen hipotalamus üzerindeki etkileri de araştırılıyor.

Cleveland Clinic'ten diyetisyen Patricia Bridget Lane, kapsaisinin bu beyin bölümü üzerinde etkisi olduğuna dair bulgular olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, çok yüksek kapsaisin içeren Carolina Reaper ya da hayalet biber gibi türlerin kilo verme üzerindeki etkisi kanıtlanmamış durumda.

DÜZENLİ ACI BİBER YİYENLERİN KALP RAHATSIZLIĞINDAN ÖLME RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Harvard araştırmaları, düzenli acı biber tüketenlerin kalp hastalığından ölme riskinin daha düşük olduğunu, haftada bir kez acı yiyenlere kıyasla günlük tüketenlerin ölüm riskinin yüzde 14 azaldığını ortaya koyuyor.

Ancak Rush Üniversitesi’nden Dr. Thomas Holland, acı biberlerin genellikle yüksek kalorili yiyeceklerle tüketildiğini ve bu durumun kilo verme üzerindeki faydalarını sınırlayabileceğini vurguluyor.