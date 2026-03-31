İzmir'de damadına böbreğine verdi

Manisa'da yaşayan Şeref Ardil, böbrek yetmezliğiyle uzun süre mücadele etti.

Ardil'e 2000'li yılların başında, yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

2005 yılında böbreği iflas eden ve 5 yıl boyunca diyalizle yaşamını sürdüren Ardil, 2009 yılında kadavradan yapılan nakille hayata tutundu.

KAYINVALİDESİ BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Ancak bu böbreğin de 2024 yılında işlevini yitirmesiyle Şeref Ardil için zorlu diyaliz süreci yeniden başladı.

18 aydır tedavi gören Ardil’e, 30 yıllık eşi Nurşen Ardil’in annesi Fatma Solmaz böbreğini bağışladı.

24 Mart’ta Solmaz'dan alınan böbreği, damadına nakletti.

Ameliyattan sadece 3 gün sonra taburcu olan Fatma Solmaz, sağlıklı bir şekilde evine döndü.

"HİÇ KORKMADIM, ÇEKİNMEDİM"

Damadının ilk ameliyatında da gönüllü olduğunu anlatan Fatma Solmaz, “O zaman kadavradan çıktı. Şimdi böbrekleri yine iflas edince gönüllü olarak böbreğimi vermek istedim. Damadım çok zorluklar yaşadı. Diyalize girmek çok zor. Ben onu öyle görünce çok üzülüyordum.

Ameliyattan hiç korkmadım. ‘Allah'ın verdiği canı Allah alacak’ dedim. Beni örnek alıp, herkes korkmadan, çekinmeden organ bağışında bulunsun. Hiç ağrım, acım yok. Yavrularım mutlu olsun istedim." diye konuştu.

"DAMADIMIN ACI ÇEKMESİNE DAYANAMIYORDUM"

Nakil süreci başladığında vücut kitle endeksinin 35 üstü olduğu tespit edilen Solmaz, nakil işlemine uygun hale gelebilmek için kilo vermesi gerektiğini belirterek 9 ay boyunca sıkı bir diyet ve yürüyüş programı uyguladığını anlattı.

89 kilodan 74 kiloya düştüğünü belirten Fatma Solmaz, "Ben köylüyüm, ekmeği severim ama yemedim. Damadımın acı çekmesine dayanamıyordum." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

Kendisine ‘Anne' diye hitap ettiği kayınvalidesine minnettar olduğunu belirten Şeref Ardil, "İlk 2000 senesinde rahatsızlandım, 2005'in Mart ayında diyalize başladık. 2009'da organ listesine yazıldık, orada bir kadavradan çıktı. Ondan evvel annem dedi ki, ‘Oğlum uğraşma böbreğimi vereyim ben.' 'Yaşım genç yazılalım’ dedim.

Kadavradan yapılan nakil, 2024'ün 10’uncu ayına kadar beni idare etti. Annemle yaklaşık 10 aydan beri hastaneye gelip gidiyoruz. Doktorlarımız sayesinde nakil olduk. Mutluyuz." dedi.

30 yıllık evliliği süresince kayınvalidesiyle hiçbir sorun yaşamadığını aktaran Ardil, "Öz annemi 2017'de kaybettim. Kayınvalidem beni yeniden sağlığıma kavuşturdu, ona ne kadar teşekkür etsem az." diye konuştu.