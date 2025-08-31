Adana'da 13 yıllık nefes darlığı panik atak sanıldı

Adana’da doğuştan kalp kapağı anomalisi olan ve küçük yaşlarda iki kez ameliyat geçiren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi sağlık çalışanı Hüseyin Emrah Yıldız (37), 13 yıldır süren nefes darlığı şikayeti nedeniyle psikiyatriye yönlendirildi. Yıldız’a panik atak teşhisi konulmuş ve yıllarca ilaç kullanmıştı.

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI ŞİKAYETİ ARTINCA HASTANEYE GİTTİ

Geçen aylarda diş çekimi sonrası ritim bozukluğu ve çarpıntı şikayeti yaşayan Yıldız, acil servise başvurdu. Yapılan tetkikler kalp kapağında sorun olduğunu ortaya çıkardı ve Yıldız, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nden Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu’na yönlendirildi.

AMELİYATTA 3 AYRI İŞLEM

Prof. Dr. Topçuoğlu ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta üç ayrı işlem gerçekleştirildi. Yıldız, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yıldız, ameliyat sonrası artık rahat nefes alabildiğini belirtti:

“Artık çok rahat nefes alabiliyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti, kendimi çok iyi hissediyorum.”

TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Topçuoğlu, hastanın tıp literatürüne girdiğini açıkladı: