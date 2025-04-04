İHA

Adana'da belinden rahatsızlığı bulunan Tuna Sel Sümer, 10 sene önce gittiği hastanede 1 hafta içerisinde 3 kez fıtık ameliyatı oldu.

Ancak bir türlü rahatsızlığı geçmeyen Sümer, geçtiğimiz aylarda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

FITIK DEĞİL ROMATİZMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Prof. Dr. Şen, yaptığı tetkiklerde Sümer'in aslında fıtık değil romatizma olduğunu tespit edip, fizik tedaviye yönlendirdi.

Sümer, yapılan fizik tedavi ve uygulanan yöntemlerle ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

"HASTAMIZI YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, radyolojik görüntüleri doktorların dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Hastamız bize geldiğinde beli öne doğru eğik ve yürürken zorlanıyordu. Hikayesinde kendisinin anlattığı gibi çok kısa aralıklarla 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bana geldiğinde radyolojik görüntüsüne ve bel MR'ına baktığım zaman orada birtakım işaretler olduğunu gördüm.



Hastanın romatizmaya yatkınlığı olduğunu tespit ettim. Birçok kez doktora gitmiş ama maalesef çözememişler. Burada genç meslektaşlarıma vurgulamak istediğim, lütfen radyolojik görüntüyü kendiniz inceleyin. Radyoloji uzmanı meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz, onların yorumlarını okuyun ama kendi klinik tecrübenizi içerisine ekleyin, bunun asıl problemi romatizma.



Bunun üzerine romatizma uzmanı meslektaşımı ve fizyoterapist arkadaşımı arayıp, durumu izah ettim. Kendi ürettiği takviye gıdalar ve krem ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk.

"SON YILLARDA KORKUNÇ AĞRILAR ÇEKTİM"

10 senede 3 kez bel fıtığı ameliyatı olan ve hayatı kabusa dönen Tuna Sel Sümer ise ağrılarının hiç dinmediğini, fizik tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:

Bundan 10 yıl önce bir hastanede aynı hafta içerisinde 3 kez ameliyat olmuştum. O ameliyatlar yapıldıktan sonra iyileşmedim. Son iki yıl içerisinde korkunç ağrılar çektim ve yürüyemeyecek duruma geldim.



Birçok yere başvurdum ama sonuç bulamadım. En son Orhan Hocamıza geldik, durumu anlattık. Kendisi baktı ve romatizmaya dayalı bir rahatsızlık olduğunu tespit etti. Fizik tedaviye gittim ve yeniden sağlığıma kavuştum.

"3 PROFESÖR VİDA TAKALIM DEDİLER"

Geçtiğimiz yıllarda aynı rahatsızlığı için farklı doktorların farklı bir tedavi önerdiğine de değinen Sümer, şu sözleri kullandı: