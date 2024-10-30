Aile hekimi sayısı artıyor: Lohusalar da takip edilecek

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu düzenlemeye göre, aile hekimlerinin performans değerlendirmelerinde dikkate alınan gebe ve bebek-çocuk izlemi gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de dahil edildi. Aile hekimlerinin lohusalık döneminde yaptığı çalışmalar, "koruyucu ve önleyici" sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirildi. Böylece, hamilelik ve çocuk izlemlerine benzer şekilde lohusa izlemleri de aile hekimlerinin düzenli ve dikkatle takip etmesi gereken kriterler arasına katılmış oldu.

NÜFUSUN FAZLA OLDUĞU YERLERE EK AİLE HEKİMLİKLERİ

Yönetmelikte, aile hekimlerinin aylık ödemelerini belirleyen kriterlerde de güncellemeye gidildi. Buna göre, aile hekimi başına düşen nüfus sınırı 4 binden 3 bin 500’e çekildi, yoğun nüfuslu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kronik hastalık takibi, 65 yaş üstü bireylerin bakımı ve yenidoğan izlem gibi koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bazı aylık ödeme katsayıları artırılarak aile hekimlerinin bu alanlardaki sorumlulukları desteklenmiş oldu.

KRONİK HASTALIK TARAMASI BE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Yönetmelik kapsamında, kronik hastalık taramalarının yaygınlaştırılması, bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve ikinci ile üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların azaltılması gibi düzenlemelere de yer verildi.

Bu çerçevede, aile hekimlerine yapılacak teşvik ödemelerinde dikkate alınacak yeni kriterler arasında; kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı başvuru sayısının düşürülmesi ve aile hekimliği birimindeki memnuniyet oranının il ortalamasının üzerinde olması gibi unsurlar da eklendi.

Yapılan bu değişiklikler ile hekim başına düşen hasta sayısının azaltılması, kronik hastalıklar ve kanser taramalarının daha etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması, aile hekimlerinin vatandaşlara ayırabileceği sürenin artırılması ve daha nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması hedefleniyor. Yönetmelik, 1 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.