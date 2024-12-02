Aile hekimleri yeni yönetmeliğe karşı iş bıraktı

Haber Merkezi

Tıp dünyasında yeni bir dönem başladı.

1 Kasım'da 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe karşı çıkan hekimler ise grev kararı aldı.

HEKİMLER İŞ BIRAKTI

2-6 Aralık günleri arasında beş günlük iş bırakma eylemi kararı alan hekimler bugün itibarıyla greve başladı.

Kendi aralarında 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri düzenlemenin geri çekilmesini isteyen hekimler Türkiye genelinde kendi örgütleri marifetiyle gösteriler ve yürüyüşler düzenlemeye başladı.

HER İLDE GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Her ilde çalıştıkları kurum ve Sağlık Müdürlükleri'nin önünde toplanan hekimler, basın açıklaması yaparak pankartlar açtı.

YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİK

Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.

Aile hekimlerinin bu alanda yaptığı çalışmalar "koruyucu ve önleyici" sağlık hizmetleri olarak tanımlandı.

Böylelikle lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alınmış oldu.

MAAŞ KATSAYILARINDA DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.

Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.

Yönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILACAK KISTASLAR

Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.

Düzenlemelerle, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin artması ve daha nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanıyor.

AİLE HEKİMLERİ VE DİĞER ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI

Aile Hekimleri: Aile hekimlerinin maaşları, hasta sayısına ve ek ödemelere göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak 50.000 TL ile 70.000 TL arasında bir kazanç elde ediyorlar.

· Hemşire (Lisans mezunu): 44.150 TL

· Hemşire (Lise mezunu): 42.147 TL

· Sağlık Teknikeri: 44.154 TL

· Laborant: 44.154 TL

· Tıbbi Sekreter: 44.154 TL

· Kimyager: 46.183 TL

· Teknisyen: 40.850 TL