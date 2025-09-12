Ankara'da doktor, kuvöz başında nöbet tuttu

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıldır pediatri asistanı olarak görev yapan Dr. Nurdan Hasırcılar, yaklaşık 2 ay önce gece nöbeti sırasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bulunan ve durumu kritik seyreden bir bebeğin başında sabaha kadar sandalyede bekledi.

Hasırcılar, bu sırada çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sizin gördüğünüz bu 15 saniye benim tüm gecemdi. Kritik bir hastaydı ve gözümü 1 dakika bile ayırmak, içimi huzursuz ediyordu. Bir anne baba için çocuğunu hiç tanımadığın birine emanet etmek çok zordur, ben de bunu layığıyla yapmak istiyorum." diye yazdı.

Hasırcılar'ın gözünü kuvözden ayırmadan bebeğin her hareketini takip ettiği görüntüler, büyük ilgi gördü.

"DURUMU KRİTİK OLDUĞU İÇİN AYRILMADIM"

Pediatri Asistanı Dr. Nurdan Hasırcılar, gece başında beklediği bebeğin durumunun o anda kritik olduğunu söyleyerek, "Ateş, nabız, tansiyon ve solunum sayısı gibi değerleri hızlı değişebilecek bir konumdaydı. Bir gözümü bile ayırsam durumu hızlıca kötüleşebilirdi. Yanından ayrılmak istemedim.

Ara ara diğer bebeklerime de baktım. Zaten hemşireler de bir şey olduğunda diğer bebeklerin yanında bana haber veriyorlardı. O bebeğim, o gecenin en kritik hastası olduğu için onun yanında durmak istedim. Bir yanda hipertansif değerleri oldu.

Tabii ki boşluklarımız olduğunda dinlenmek gibi insani ihtiyaçlarımız var. Ama o gece uyumadım. Ara ara gözlerimi kapattım; ama monitör karşımdaydı. Bir şey olduğunda, uyarı olduğunda ses geliyordu. O gece uyumadım ama oradaki bebek benim bebeğim olabilirdi, bir tanıdığımın bebeği olabilirdi.

Sonuçta bir annenin bebeği olduğu için nasıl ki kendi bebeğim olsa ona özeni göstereceksem, yine aynı şekilde o bebeğe de o şekilde yaklaşmak istedim." dedi.

"ÇOK GÜZEL MESAJLAR ALDIM"

Dr. Nurdan Hasırcılar, paylaşımının büyük bir etkileşim alacağını düşünmediğini söyleyerek, "Ben o gün bebeğin başında kaldığım için vicdani olarak çok rahat hissettim. Bunu insanlara da hissettirmek istedim.

'Bakın, bebeğiniz burada ama biz de buradayız' gibi bir amaçla paylaşmıştım. Yaklaşık 1,5-2 ay önce paylaşım yaptım; ama son birkaç gündür viral oldu. Bu noktaya kadar geleceğini hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Yaklaşık 4-5 yıldır sosyal medyayı aktif kullanıyorum ama ilk kez böyle oldu.

Bu paylaşımdan sonra, 'Aklımda tıp vardı, pediatri bölümü seçeceğim' diyenler oldu. Bu beni mutlu etti. Yakın zamanda 'yenidoğan çetesi' olayı yaşanmıştı. En çok mesaj, bebeği yenidoğan ünitesinde yatmış ailelerden geldi. 'Benim bebeğim de yattı, sizin ne kadar özverili olduğunuzu gördük' dediler. Aynı zamanda yenidoğan çetesinden sonra böyle bir videonun iyi geldiğini, umut verici olduğunu söyleyenler oldu." diye konuştu.

Dr. Nurdan Hasırcılar, "Evimizden çok burada vakit harcıyoruz, ailemizden çok hastalarımızı görüyoruz. Özellikle uzun süre yatan servis hastalarımız oluyor ve ister istemez bağımız oluyor. Sonu iyi gitmediğinde bu bizim için sanki bir yakınımızı kaybetmişiz gibi bir etki yaratıyor.

Bence doktorluğun en zor yanlarından biri bu. Bazen gündemimize kötü olaylar düşüyor. Ama sağlık sektöründe birçok özverili, fedakarlıkta bulunan hekim, sağlık çalışanı, hemşire var. Onların da olduğunu bilmeleri bizi hem iş açısından rahatlatır hem de bize güvenmeleri bizi daha iyi hissettirir diye düşünüyorum." dedi.