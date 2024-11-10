Ankara'da hasta eşine karaciğerini bağışladı

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Güneş, alkole bağlı olarak karaciğer yetmezliğine yakalandı.

3 yıl tedavi gören fakat durumu ağırlaşmaya devam eden genç adam, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumunun ciddi olmasıyla Güneş'e nakil olması gerektiği belirtildi.

KARACİĞERİNİ EŞİNE BAĞIŞLADI

Ardından eşi Aycan Güneş (33), nakil için donör olabileceğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda Aycan Güneş'in eşine organ bağışında bulunabileceğine karar verildi.

Çağlar Güneş, eşinden nakledilen karaciğerle yeniden hayata tutundu.

"UYGUN ÇIKARSA SEVE SEVE VERİRİM DEDİ"

Çağlar Güneş, nakil öncesinde farklı hastanelerde tedavi gördüğünü ancak bir sonuç alamadığını ve son olarak Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu belirterek, "Buradaki doktorlar, artık karaciğerin tamamen yetersiz olduğunu ve nakil olmam gerektiğini söyledi. Bu süreçte eşim, 'Tetkiklerimiz uygun çıkarsa tabii ki seve seve veririm' dedi. Yapılan tetkikler sonucunda eşimin donör olmasında herhangi bir sıkıntı görülmedi ve ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti, Eşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'TEREDDÜT YAŞAMADIM'

Aycan Güneş ise organ nakil listesine girip beklemek istemediklerini söyleyerek, "Çünkü ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ve eşim orada sürekli rahatsızlıklar yaşıyordu. O yüzden açıkçası beklemek istemedik. Donörlüğüm de uygun bulununca ameliyat sürecimiz başladı. Çok şükür her şey çok güzel ilerledi.

Hayat kurtarma kısmında asla bir tereddüt yaşamadım ama; işte ameliyat korkusu, nasıl olacak, nasıl yapılacak, uyacak mı, uymayacak mı, daha sonrasında onu iyileştirebilecek miyim? Yoksa hani hayat kurtarma açısından gerçekten asla bir tereddüt yaşanmıyor. Yani en azından ben yaşamadım, kimsenin de yaşamadığını düşünüyorum." diye konuştu.

"SÜREÇ GÜZEL GEÇTİ"

Organ naklini gerçekleştiren Doç. Dr. Birkan Birben ise "Çağlar Bey'in eşi nakil için gönüllü oldu. Biz de bunları tetkik ettik, değerlendirdik ve verici olarak uygun bulduk ve eşinden canlı karaciğer nakli gerçekleştirdik. Hastamızın süreci boyunca her şeyimiz güzel geçti. Ortalama 23 gün süre zarfında hastamızı taburcu ettik. Hastamız da bu süre zarfından sonra belirli aralıklarla ilaç düzeyleri için bize kontrole geliyor." dedi.