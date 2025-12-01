Ankara’da lise öğretmeni, kök hücre nakli bekleyen çocuğa umut oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Selim Gülenç, düzenli kan bağışının yanı sıra, kemik iliği nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre donörü oldu.

ÇOCUĞUNUN HASTALIĞI BAĞIŞA GİDEN YOLU AÇTI

Gülenç, kök hücre bağışı kararının, yıllar önce kendi çocuğunun yaşadığı sağlık sorunundan etkilendiğini söyledi. Spor sırasında sakatlanan çocuğunun kemiğinde tümör tespit edildiğini belirten Gülenç, o dönem yaşadığı çaresizlik hissinin hâlâ aklından çıkmadığını dile getirdi.

EŞLEŞME HABERİ DERS ORTASINDA GELDİ

Türk Kızılay’a uzun süredir kan bağışlayan Gülenç, daha sonra kök hücre bağışçısı oldu. Eşleşme haberini ise bir ders sırasında aldı:

"Dersin bitmesine birkaç dakika kala telefon geldi. Haberi aldığım an gözyaşlarına boğuldum, öğrencilerim ne olduğunu anlamadı."

"KENDİ YAŞADIKLARIM AKLA GELİNCE DAYANAMADIM"

Hastanın bir kız çocuğu olduğunu öğrendiğinde duygulandığını söyleyen Gülenç, “Kendi çocuğumun o zor günleri geldi aklıma. Şimdi çok şükür sağlıklı ama o zaman tek başıma ağladığım günler vardı.” dedi.

ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE SÜRDÜRDÜĞÜ BİR SÜREÇ

Bağış sonrası takip sürecini öğrencileriyle birlikte yürüttüğünü anlatan Gülenç, bu dönemin hem öğrencileri hem de kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi:

"95’inci gün hep birlikte Bakanlığa mail attık. Gelen cevapta hastanın iyi olduğunu öğrendik. 2027 sonunda birbirimizi tanıma hakkımız olacak."

"BAĞIŞÇI OLMAK İÇİN TEREDDÜT ETMEDİM"

Kök hücre bağışıyla ilgili en ufak tereddüt yaşamadığını vurgulayan Gülenç, “Haberi aldığım akşam şükrettim. Sanki arınmış gibi hissettim” ifadelerini kullandı. Öğrencileriyle birlikte bağış konusundaki farkındalığı artırdığını, onların da bu süreci sahiplendiğini söyledi.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türk Kızılay Kök Hücre Bankacılığı Direktörü Levent Sağdur, kök hücre bağışının, nakil bekleyen hastalar için kritik önem taşıdığını belirterek toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

"BU TEDAVİ İÇİN BAŞKA BİR KAYNAK YOK"

Kök hücrelerin, kan bağışı sürecine benzer bir yöntemle toplandığını ifade eden Sağdur, “Eşleşme sağlandığında kök hücre büyük oranda şifa getiriyor. Özellikle çocuk hastalarımız için bağışlar hayata tutunma şansı sunuyor.” dedi.

BAĞIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Sağdur, bağışçı olmak isteyenlerin Türk Kızılay kan bağışı ekiplerine, bölge kan merkezlerine veya kan bağış noktalarına başvurabileceğini belirterek süreci şöyle özetledi:

Başvuruda bulunan kişiye süreç anlatılıyor.



Bir tüp kan alınarak doku tiplemesi yapılıyor.



Sonuçlar veri tabanına ekleniyor.



Bir hastayla eşleşme olursa bağışçıya ulaşılıyor.



Onay verilmesi halinde kök hücre “aferez” yöntemiyle toplanıyor.

TÜRKİYE'DE 1,2 MİLYONDAN FAZLA BAĞIŞÇI ADAYI

Türkiye’de kök hücre bankacılığının 2014’te TÜRKÖK çatısı altında kurulduğunu hatırlatan Sağdur, bugün veri tabanında 1 milyon 210 bin bağışçı adayı bulunduğunu söyledi.

2014’ten bu yana 7 bin 800 kök hücre nakli yapıldığını, sadece bu yıl 1065 nakile ulaşıldığını belirten Sağdur, bunun Türkiye adına sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı.

GENÇLERİN KATILIMI ARTIYOR

Kök hücre veri tabanında kadın bağışçıların ağırlıkta olduğunu belirten Sağdur, son dönemde özellikle 18–35 yaş arası gençleri bağışçı olmaya teşvik etmeye başladıklarını ifade etti.