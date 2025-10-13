Anksiyeteden çarpıntıya: Aşırı kahve tüketiminin zararları

Birçok şey gibi kahvenin de fazlası zarar...

Sabahları ayılmak, gün içinde zinde kalmak ya da sosyal bir ritüel olarak kahve içmek, birçok insanda alışkanlık haline gelebiliyor.

Ancak fazla kahve tüketimi, kısa vadede enerji verse de uzun vadede vücudu olumsuz etkileyebiliyor.

İşte fazla kahve tüketiminin neden olabileceği yan etkiler…

1. ANKSİYETE VE SİNİRLİLİK ARTIŞI

Kahvede bulunan kafein, beyni uyararak geçici bir canlılık sağlıyor.

Ancak fazla miktarda tüketildiğinde, özellikle kafeine duyarlı kişilerde huzursuzluk, sinirlilik, kalp çarpıntısı ve el titremesi gibi etkiler görülebiliyor.

Kafein sinir sistemini aşırı uyardığı için stres hormonlarını da artırıyor, bu da gerginlik hissini tetikliyor.

2. UYKUSUZLUK VE UYKU KALİTESİNDE BOZULMA

Kafein, uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve uyku döngüsünü bozabiliyor.

Günün geç saatlerinde içilen birkaç fincan kahve bile gece uykusuzluğa neden olabiliyor.

Uzmanlar, kafein alımının uyku saatinden en az 6 saat önce kesilmesini öneriyor.

3. SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİLERİ

Kahve; reflü, mide yanması veya hazımsızlık gibi sorunları tetikleyebiliyor.

Ayrıca, bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için bazı kişilerde ishal ya da mide rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor.

Sütlü veya şekersiz kahve tercih edilmesi mide üzerindeki etkileri azaltabiliyor.

4. KAN BASINCINDA ARTIŞ

Kafein, kan damarlarını daraltarak geçici tansiyon yükselmelerine yol açabiliyor.

Özellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayan bireylerde bu etki daha belirgin olabiliyor.

Bu nedenle tansiyon hastalarının günlük kahve miktarını sınırlaması öneriliyor.

5. BAĞIMLILIK VE YOKSUNLUK BELİRTİLERİ

Kafein, düzenli alındığında alışkanlık haline gelebiliyor.

Kahve tüketimi birden kesildiğinde baş ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve sinirlilik gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkabiliyor.

Bu etkiler genellikle birkaç gün içinde azalıyor ancak düzenli tüketiciler için zorlayıcı olabiliyor.

6. KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ

Aşırı kahve tüketimi, kalsiyumun vücuttan atılmasını hızlandırabiliyor.

Bu durum uzun vadede kemik yoğunluğunun azalmasına neden olabiliyor.

Özellikle ileri yaşlarda günde 3 fincandan fazla kahve tüketilmemesi öneriliyor.

7. HORMON DENGESİNİ ETKİLER

Kafein, bazı hormonların salgılanma dengesini etkileyebiliyor.

Özellikle stres hormonu seviyesini yükselterek uyku düzenini bozabiliyor.

8. DİŞ SAĞLIĞI VE AĞIZ HİJYENİ

Kahvenin içeriğinde bulunan asitler, diş minesini zayıflatabiliyor.

Ayrıca, sık tüketim dişlerde sararma ve leke oluşumuna neden olabiliyor.