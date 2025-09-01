Anne adayları bakım yaparken bunlardan uzak durun: Tehlike saçıyorlar

Anne adayları bakım yaparken her adıma dikkat etmeli...

Hamilelik, yalnızca bedenin değil cildin de önemli değişimler yaşadığı bir dönem. Bu süreçte ciltte hassasiyet artıyor; sivilce, kuruluk, lekelenme veya renk değişiklikleri görülebiliyor.

Anne adayları için en çok merak edilen konulardan biri de hangi cilt bakım ürünlerinin güvenle kullanılabileceği, hangilerinden uzak durulması gerektiği oluyor.

Dermatoloji ve kadın sağlığı alanındaki uzmanlar, bu konuda net uyarılar yapıyor: Cilt bakımında kullanılan her ürün, bebeğin gelişimini de etkileyebiliyor.

Bu nedenle gebelik boyunca cilt bakımında sade, güvenilir ve içerik odaklı bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşıyor.

KAÇINILMASI GEREKEN BAŞLICA İÇERİKLER

Retinoidler

Retinoidler, cilt yenilenmesini hızlandıran güçlü içerikler arasında yer alıyor. Ancak gebelikte kullanılması önerilmiyor. Çünkü yüksek dozda kullanıldığında doğumsal anormallik riskini artırabiliyor.

Yüksek doz salisilik asit

Salisilik asit, özellikle sivilce tedavisinde sık kullanılan bir madde. Ancak yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında dolaşım sistemini etkileyebiliyor.

Hidrokinon

Cilt lekelerini açmak için kullanılan bu içerik, cilt tarafından yüksek oranda emiliyor. Gebelikte kullanılmaması öneriliyor.

Paraben, ftalat, formaldehit, sentetik kokular ve alkol

Pek çok kozmetik üründe bulunan bu içerikler, hormonal sistemi olumsuz etkileyebiliyor ve ciltte tahrişe yol açabiliyor.

Bu nedenle gebelik döneminde uzak durulması tavsiye ediliyor.

Alüminyum içeren maddeler

Özellikle deodorantlarda görülen alüminyum, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği için gebelikte sınırlandırılması öneriliyor.

Dihidroksi aseton

Sprey formunda kullanıldığında solunum yoluyla alınma riski taşıyor. Bu nedenle gebelikte kullanımı güvenli bulunmuyor.

Formaldehit içeren ürünler

Saç düzleştiricilerde, oje ve kirpik yapıştırıcılarında görülebilen formaldehit, üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösterebiliyor ve kansere yol açabilen maddeler arasında yer alıyor.

Kimyasal güneş filtreleri

Cilt tarafından emilme riski nedeniyle bu filtrelerin yerine mineral içerikli güneş koruyucuların tercih edilmesi öneriliyor.

Aromaterapi yağları

Bazı uçucu yağlar kasılmaları tetikleyebiliyor veya ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle gebelikte kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Saç boyaları, perma ve tüy dökücüler

Kesin zararları kanıtlanmamış olsa da kimyasalların cilt yoluyla emilme ihtimali bulunduğu için gebelik süresince ertelenmesi tavsiye ediliyor.