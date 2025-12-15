Düzenli çay tüketimi yaşlı kadınlarda kemik sağlığını destekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi araştırmacıları, 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını 10 yıl boyunca takip ederek çay ve kahve tüketimi ile kemik sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Çalışmada, özellikle osteoporoz riskinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler mercek altına alındı.

Katılımcıların günlük çay ve kahve tüketim alışkanlıkları düzenli olarak kaydedilirken, kırık riskiyle doğrudan ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme teknikleriyle ölçüldü.

ÇAY İÇENLERDE KEMİK YOĞUNLUĞU DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre, düzenli çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu, çay içmeyenlere kıyasla daha yüksek bulundu. Artışın sınırlı olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleştiği bildirildi.

Çalışmanın yazarlarından Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enwu Liu, küçük artışların bile toplum genelinde kırık riskinin azalmasına önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

ÇAYDAKİ KATEŞİNLER, KEMİK OLUŞUMUNU DESTEKLEYEBİLİR

Araştırmanın ortak yazarlarından Ryan Liu ise çayın içeriğinde bulunan kateşinlerin kemik oluşumunu teşvik edebileceğini ve yaşa bağlı kemik kaybını yavaşlatabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu bileşenlerin özellikle ileri yaşlarda kemik dayanıklılığının korunmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

KAHVE TÜKETİMİNDE SINIR ÖNEMLİ

Araştırmada kahve tüketimiyle ilgili sonuçların daha değişken olduğu görüldü. Günde 2–3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi tespit edilmezken, günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu belirlendi.

Özellikle yaşam boyu yüksek miktarda alkol tüketimi olan kadınlarda, yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu vurgulandı.

"ÇAY, BASİT VE ERİŞİLEBİLİR BİR DESTEK OLABİLİR"

Doç. Dr. Liu, düzenli çay tüketiminin yaşlılık döneminde kemik sağlığını desteklemek için kolay ve erişilebilir bir seçenek olabileceğini belirterek, “Bu sonuçlar, kahveyi tamamen bırakmak ya da aşırı miktarda çay tüketmek gerektiği anlamına gelmiyor.” dedi.

Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığının temel unsurları olmaya devam ettiğini hatırlatarak, günlük içecek tercihlerinin kemik sağlığı üzerinde küçük ama anlamlı bir rol oynayabileceğini ifade etti.

OSTEOPOROZ KÜRESEL BİR SORUN

Osteoporozun 50 yaş üzerindeki kadınların yaklaşık üçte birini etkilediğine ve her yıl milyonlarca kırığa yol açtığına dikkat çekilen çalışmada, ileri yaştaki kadınlar için günlük bir fincan çayın yalnızca bir alışkanlık değil, kemik sağlığına katkı sunan bilinçli bir tercih olabileceği vurgulandı.

Araştırmanın sonuçları, bilimsel dergi Nutrients’ta yayımlandı.