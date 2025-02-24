Bağırsaktaki düğümleri çözüyor; Her gece 3 tane tüketin...

Yağmur Uçar

Kabızlık ile mücadele edenler, oruç tutarken beslenme kısıtlanacağından daha da endişeleniyor.

Bu sebeple, Ramazan öncesi kabızlığı geçirecek yöntemler daha sık araştırılıyor.

Kabızlık için çeşitli doğal kürleri deneyenler ancak çare bulamayanlar, bu yöntemle bağırsaklarındaki düğümü çözecek.

Her gece 3 tane yiyen, rahata erecek.

İşte kabızlığa gideren karışım...

Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytinyağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti.

3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeytinyağı ekleyin.

Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.