Bahar alerjisine iyi gelen bitkiler! İlaçları rafa kaldırıyor...

Yağmur Uçar

Bahar ayları, doğanın canlanıp rengarenk açtığı bir mevsim olmasına rağmen, bazı insanlar için sıkıntılı bir döneme dönüşebiliyor.

Polenlerin havada bolca gezdiği bu dönemde, alerji şikayetleri artıyor.

Burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde kaşıntı gibi belirtiler, baharın getirdiği güzelliklerin yanında sıkça karşılaşılan problemlerden.

Alerjik reaksiyonlar, aslında vücudun polenlere karşı verdiği bir tepki ve maalesef bu durum, başta Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere bahar boyunca devam edebiliyor.

Neyse ki, bazı doğal bitkiler bu rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bitkisel çaylar ve yağlar, alerjiye bağlı semptomları hafifletirken, kimyasal ilaçlar kadar güçlü etkilere sahip olmasa da sağlıklı bir alternatif sunar.

Eğer siz de alerjilerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, doğanın sunduğu bu doğal çözümler rahatlama sağlayabilir.

İşte o bitkiler...

Nane, burun tıkanıklığını açar ve boğazdaki gıcıklanmayı rahatlatır.

Birkaç damla nane yağı ile buhar almak iyi bir çözüm olabilir. Sıcak suya birkaç damla nane yağı ekleyin, buharını soluyarak rahatlayabilirsiniz.

Zencefil, alerjik reaksiyonların neden olduğu iltihapları azaltmaya yardımcı olabilir ve solunum yollarını açar.

Taze zencefili ince dilimler halinde kesip kaynar suya ekleyin, 10-15 dakika demleyin. Bu çayı günde 1-2 fincan içebilirsiniz.

Lavanta, sakinleştirici etkisiyle stresinizi azaltırken, aynı zamanda alerjilerin neden olduğu rahatsızlıkları da hafifletebilir.

Lavanta çayı hazırlamak için birkaç lavanta çiçeğini kaynar suya ekleyin, 10 dakika demleyin. Günde 1-2 fincan içebilirsiniz.

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antibiyotik görevi görür ve alerjik semptomları hafifletebilir.

Sarımsağı taze olarak çiğ yiyebilirsiniz. Günde 1-2 diş sarımsak yeterli olabilir.

Ayrıca, sarımsaklı çay da yapılabilir.