Bakım yaparken hijyene dikkat edin: Manikür-pedikürde mantar ve siğil tehlikesi

Güzel olmak isterken sağlığınızdan olmayın...

Eller ve ayaklar, vücudumuzun en çok göze çarpan bölgeleri arasında yer alır. Bu nedenle, manikür ve pedikür uygulamaları sadece estetik görünümü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin kendine olan güvenini artırır.

Ancak, bu bakımların yapıldığı kuaför ya da güzellik salonlarında hijyen koşullarına gereken önem verilmezse, cilt ve tırnak sağlığını tehdit eden enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Hijyen kurallarına uyulmadığında, manikür ve pedikür işlemleri çeşitli hastalıkların bulaşmasına zemin hazırlayabilir. En sık karşılaşılan sorunlar şunlardır:

MANTAR ENFEKSİYONLARI

Özellikle ayak tırnaklarında yaygın olan mantar enfeksiyonları, sterilize edilmemiş aletlerin kullanımıyla kolayca bulaşabilir.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

Küçük kesik veya çiziklerden deri altına giren bakteriler; kızarıklık, şişlik, ağrı ve iltihaplanmaya yol açabilir.

VİRAL ENFEKSİYONLAR

Sterilizasyona dikkat edilmediğinde Hepatit B, Hepatit C ve nadiren HIV gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkların riski artabilir.

TIRNAK MANTARI VE SİĞİLLER

Ortak kullanılan malzemeler yoluyla da bulaşabilen diğer sorunlardandır.

SAĞLIKLI BİR MANİKÜR PEDİKÜR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güzellik salonlarında manikür ve pedikür yaptırırken aşağıdaki hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir:

1. Tek kullanımlık veya sterilize edilen malzemeler: Tırnak törpüsü, zımpara ve ponza taşları gibi malzemelerin tek kullanımlık olması ya da her kullanım arasında uygun şekilde sterilize edilmesi zorunludur.

2. Aletlerin dezenfeksiyonu: Makas, tırnak makası, pense gibi kesici ve delici aletler her müşteriden sonra mutlaka steril edilmelidir. Aksi takdirde enfeksiyon riski yükselir.

3. Hijyenik ayak banyosu: Ayak banyosunda kullanılan suyun temizliği çok önemlidir. Tek kullanımlık malzemeler ya da iyi filtrelenmiş ve sıkça değiştirilen su tercih edilmelidir.

MANİKÜR VE PEDİKÜR YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sağlığınızı korumak için manikür-pedikür hizmeti almadan önce ve işlem sırasında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Kullanılan aletlerin sterilizasyonu hakkında bilgi alın; steril olmayan ekipmanın kullanılmasına kesinlikle izin vermeyin.

Mümkünse kendi manikür-pedikür setinizi kullanarak enfeksiyon riskini azaltın.

Cilt veya tırnaklarınızda enfeksiyon belirtileri varsa işlemi erteleyin.

İşlem sonrasında ciltte kızarıklık, kaşıntı, şişlik veya ağrı hissederseniz vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurun.