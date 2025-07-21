Balıklama atlarken 2 kere düşünün: Bakın neye yol açıyor...

Havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşlar deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor.

Serinlemek güzel ancak önce güvenlik gerekiyor.

Yaz mevsiminde sıklığı artan olaylardan birinin de suya yanlış atlama sonucu ortaya çıkan sakatlıklar oluyor.

Özellikle balıklama atlayış...

Uzmanlar, balıklama atlarken gerçekten iki kez düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.

BALIKLAMAYA DİKKAT

Yaz aylarında acil servis başvurularında sıkça görülen kazaların başında, sığ ya da derinliği bilinmeyen sulara yapılan balıklama atlayışlar geliyor.

Baş, boyun ve omurga travmaları en çok görülen yaralanma türleri arasında. Bu tür bir kazada omurilik zarar görürse, kalıcı felç riski dahi ortaya çıkabiliyor.

Beyin ve sinir cerrahları, özellikle ilk kez girilen sularda asla balıklama atlanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Su altındaki taş, kaya ya da ani derinlik değişimleri fark edilmeden gerçekleşen atlayışlar, saniyeler içinde hayatı altüst edebiliyor.

Her yıl onlarca genç, sadece birkaç saniyelik bir dalgınlıkla omurilik zedelenmesi yaşıyor ve yaşam boyu sürecek engellerle karşı karşıya kalıyor.