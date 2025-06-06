Bayramda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

AA

Bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde 1.544 hastanede 638 bin 603 personel görev yapacak ve 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre çalışılacak.

HİZMET KESİNTİSİZ SÜRECEK

Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurgulandı.

BAYRAMDA HİZMET VERECEK HASTANE VE SAĞLIK PERSONELİ SAYISI

1.544 hastanede 638 bin 603 personel, 1.541 sağlık tesisinin acil servislerinde 192 bin 244 personel, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisinde 4 bin 882 personel, 1.194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personel görev başında olacak.