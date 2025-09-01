Bebeğinize başka annenin sütünü içirmeyin: HIV bulaşabilir

Başka anneden alınan süt, bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor...

Anne sütü, bebek beslenmesinde eşsiz bir kaynak olarak öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan antikorlar, immün destekleyici bileşenler ve ideal besin dengesi sayesinde yeni doğanların sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor.

Ancak bazı durumlarda annenin sütü yetersiz kalabiliyor veya tıbbi nedenlerle emzirme mümkün olmayabiliyor.

Bu durumlarda alternatif yöntemler gündeme geliyor: bir başka annenin sütüyle besleme veya kontrolsüz süt paylaşımı. Uzmanlar, kontrolsüz süt paylaşımının hem bebek sağlığı hem de etik açıdan ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtiyor.

BEBEK İÇİN RİSKLER

1. ENFEKSİYON TEHLİKESİ

Süt annelikte en önemli risklerden biri enfeksiyon geçişi. Test edilmemiş bir anneden alınan süt; HIV, Hepatit B ve C, sifiliz gibi hastalıkların bulaşmasına zemin hazırlayabiliyor.

Süt veren annenin meme başında yara veya çatlak bulunması, zararlı mikropların bebeğe geçmesini kolaylaştırıyor.

Güvenilir ve denetimli kaynaklardan alınmayan süt, bu riskleri artırıyor.

2. İLAÇ VE MADDE KALINTILARI

Süt veren annenin kullandığı reçeteli ilaçlar, alkol, nikotin veya diğer maddeler anne sütüne geçebiliyor.

Bu durum, bebekte yan etki veya sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Süt paylaşımında tıbbi ve yaşam tarzı sorgulaması yapılmadığında risk daha yüksek oluyor.

3. HİJYEN VE SAKLAMA RİSKLERİ

Ev ortamında sağılan süt; toplama, saklama ve taşıma aşamalarında yanlış uygulamalarla mikropların çoğalmasına neden olabiliyor.

Uygun soğutma ve çözündürme yapılmadığında gıda güvenliği tehlikeye giriyor.

4. ETİK VE KÜLTÜREL BOYUT

Türkiye’de süt kardeşliği kavramı, dini ve kültürel açıdan önem taşıyor. Süt kaynağının izlenememesi, hem etik hem de dini açıdan sakıncalara yol açabiliyor.

Süt verilen annenin ve bebeğin takip edilmemesi, potansiyel sorunları artırıyor ve aileler açısından belirsizlik yaratıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

1. Süt alan annenin enfeksiyon riski taşımaması,

2. Süt veren annenin ilaç, alkol veya madde kullanmaması,

3. Sütün hijyenik koşullarda sağlanması ve uygun şekilde taşınması,

4. Süt kardeşliği açısından takibin mümkün olması.