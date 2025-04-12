Beslenme alışkanlığı, yaşlanma sürecini etkiliyor

DHA

Son yıllarda yapılan pek çok araştırma, yaşam tarzı faktörlerinin – uyku düzeni, egzersiz alışkanlıkları ve beslenme gibi – sağlıklı yaşlanmayı önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Harvard Üniversitesi'nden epidemiyolog Frank Hu'nun liderliğinde gerçekleştirilen ve 30 yıl süren bir çalışmada, beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkileri derinlemesine incelendi.

BESLENME ALIŞKANLIĞI, ORTA YAŞTA ÇOK ÖNEMLİ

Bu çalışma, özellikle orta yaş grubundaki bireylerde farklı beslenme biçimlerinin yaşlanma süreci üzerindeki etkilerine ışık tutan ilk araştırmalardan biri olarak öne çıkıyor. Hu, önceki çalışmalarda genellikle beslenme düzenlerinin hastalıklar veya yaşam süresi ile ilişkilendirildiğini, ancak bu araştırmanın daha geniş bir çerçeveye sahip olduğunu vurguladı.

39 ile 69 yaş arasındaki 105 bin kişi üzerinde yapılan bu çalışma, beslenme alışkanlıklarının bağımsız yaşam ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun vadeli etkilerini mercek altına alıyor.