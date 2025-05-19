Beslenme bozukluklarına bağlı yeni diyabet türü tıp literatüründe

DHA

Uzmanlar, çocukluk çağında yetersiz ve dengesiz beslenmenin, pankreas gelişimini olumsuz etkileyerek nadir görülen bir diyabet türü olan Tip 5 diyabetin ortaya çıkmasına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, vücudun yeterli miktarda insülin üretmesini engelliyor ve kan şekeri dengesinin bozulmasına neden oluyor.

TİP 1 VE TİP 2 İLE KARIŞTIRILDI

Tip 5 diyabet, yıllar boyunca sıklıkla Tip 1 veya Tip 2 diyabetle karıştırıldı. Ancak son dönem araştırmaları, bu hastalığın aslında farklı bir mekanizmaya sahip olduğunu ortaya koydu. Klasik diyabet türlerinden ayrışan Tip 5, genellikle düşük doz insülin veya oral antidiyabetik ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, bu hastalarda yüksek doz insülin tedavisinin ciddi hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) riskine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İLK KEZ 1955'TE TANIMLANDI

İlk kez 1955 yılında tanımlanan bu diyabet türü, 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici olarak kabul edilmiş, ancak 1999’da sınıflandırmalardan çıkarılmıştı. Günümüzde yapılan yeni bilimsel çalışmalar ise Tip 5 diyabetin özgün bir form olduğunu doğruluyor. Bu yeni farkındalık sayesinde, dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişinin daha doğru tanı alması ve etkili tedavi yöntemlerine ulaşması hedefleniyor.