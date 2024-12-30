Beyin kanseri o belirtilerle kendisini gösteriyor

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Beyin kanseri her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalık türüdür.

Ancak en fazla 15 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş altı yetişkinlerde görüldüğü tespit edildi.

Beyin tümörü, beyin dokusundaki hücrelerin anormal, kontrolsüz büyümesidir.

Beyin kanseri belirtileri, tümörün yerleşim yeri, boyutu ve türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak şu belirtiler görülebilir:

FİZİKSEL BELİRTİLERİ

Baş ağrısı:

Özellikle sabahları daha şiddetli olabilir.

Ağrı zamanla artabilir ve yaygın hale gelebilir.

Mide bulantısı ve kusma:

Sebepsiz yere ortaya çıkabilir ve genellikle baş ağrısına eşlik eder.

Görme veya duyma bozuklukları:

Çift görme, bulanık görme, görme alanında kayıp.

İşitme kaybı veya kulak çınlaması.

NÖROLOJİK BELİRTİLER

Nöbetler (Epilepsi benzeri):

Daha önce nöbet geçirmeyen bir kişide ortaya çıkan ani kasılmalar veya bilinç kaybı.

Uyuşma veya güçsüzlük:

Kol, bacak veya vücudun bir tarafında hissizlik.

Denge ve koordinasyon sorunları:

Yürürken veya hareket ederken dengesizlik.

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

Hafıza ve konsantrasyon sorunları:

Unutkanlık veya odaklanmada güçlük.

Kişilik veya davranış değişiklikleri:

Ani öfke, duygusal dalgalanmalar veya alışılmadık davranışlar.

DİĞER BELİRTİLER

Konuşma ve dil bozuklukları:

Kelimeleri bulmada zorluk, konuşmanın yavaşlaması veya anlam kaybı.

Hızlı kilo kaybı veya iştah kaybı:

Vücutta genel zayıflık hissiyle birlikte.

Bu belirtiler her zaman beyin kanseri ile ilişkili olmayabilir, ancak bir veya birden fazlası uzun süre devam ederse bir doktora danışmak önemlidir. Beyin görüntüleme (MR, BT gibi) gibi ileri tetkikler tanıda kritik rol oynar.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDENLERİ