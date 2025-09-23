Bilim açıkladı: Bir ısırığı bile bebeklerin bağışıklığını uçuruyor

Son yıllarda çocuklarda gıda alerjileri ve astım gibi bağışıklık sistemiyle ilgili rahatsızlıkların görülme oranı artış gösteriyor.

Ancak bilim dünyası, bu sorunların çözümünün bebeklerin ilk beslenme alışkanlıklarında gizli olabileceğine dikkat çekiyor.

Amerika’da yapılan yeni bir araştırma, bebeklerin katı gıdaya geçiş döneminde tercih edilen yiyeceklerin, ileriki yaşlarda bağışıklık sisteminin gücünü doğrudan etkileyebileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre özellikle antioksidan açısından zengin olan yaban mersini, çocukların bağışıklık tepkilerini düzenleyerek alerji riskini azaltma potansiyeline sahip.

BEBEKLERDE ALERJİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Colorado Anschutz Üniversitesi’nde yürütülen yeni bir klinik araştırma, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirmede yaban mersininin şaşırtıcı etkilerini ortaya koydu. Beş ila on iki aylık 61 bebek üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, bir grup her gün dondurularak kurutulmuş yaban mersini tozu alırken, diğer grup kalori açısından uyumlu bir plasebo ile beslendi.

Araştırmanın Nutrients dergisinde yayımlanan sonuçlarına göre, yaban mersini tüketen bebeklerde özellikle alerjik semptomlarda ve solunum problemlerinde belirgin bir azalma görüldü. Ayrıca kan testleri, astım ve alerjilerle ilişkilendirilen IL-13 seviyelerinin düştüğünü, bağışıklık sistemini dengeleyen IL-10 seviyelerinin ise hafifçe arttığını gösterdi.

Yaban mersini verilen bebeklerde, bağışıklık sağlığı için faydalı kabul edilen Lactobacillus ve Clostridiaceaebakterilerinde artış gözlenirken, enflamasyonla bağlantılı Citrobacter bakterilerinde azalma kaydedildi.