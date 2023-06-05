Bilim adamları ezber bozdu! Eğer oturarak idrar yaparsınız... ŞOKE EDEN ARAŞTIRMA Geleneksel olarak erkekler ayakta ve kadınlar oturarak idrar yaparlar ancak bilim adamları konuya dair farklı söylemlerde bulundu.

İdrarımızı yaparken dikkat etmemiz gereken bazı detaylar var.

İdrar yaparken, nerede olursak olalım tuveletin temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.

Bunun nedeni ise bulaşan hastalıklar...

İdrar yoluyal birçok hastalığa maruz kalabiliriz ve bu da istenilmeyen sonuçlara neden olabilir.

Ayrıca tuvalet yapma şekilimiz de oldukça önemli. Kulağa tuhaf gelecek ama tuvaletmizi yaparken dikkat yine dikkat etmemiz gerekiyor.

Araştırmalar bu konuya da değindi ve bilim adamlarının bazı farklı söylemleri ortaya çıktı.

Bilim insanlarına göre idrarımızı nasıl yapmalıyız?

Bilim insanlarına göre, erkekler ve kadınlar her zaman oturarak idrar yapmalı, cinsiyet ayrımı olmadan.

Çünkü ayakta iken mesaneyi tamamen boşaltmak daha zor olur. Ancak oturduğunuzda, üretranın açılmasını kolaylaştırırsınız. Yani, daha iyi bir idrar yaparsınız.

Ayrıca, gece sık sık kalkmaktan kaçınmamıza yardımcı olabilir, bu da bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.