Bilim insanları, protez elleri düşünce gücüyle hareket ettirdi

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Bilim insanları, yeni teknolojik keşiflerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kez Almanya'da bilim insanları, yeni bir araştırmaya imza attı.

Araştırma, Macaca mulatta türü "rhesus maymunları" üzerinde gerçekleştirildi.

Bu yeni yöntem, beyin sinyalleriyle yalnızca düşünce gücü kullanılarak protez ellerin daha hassas bir şekilde hareket ettirilmesini ortaya koydu.

BEYİN SİNYALLERİ SANAL ELİ HAREKET ETTİRDİ

Araştırmacılar, bu deneyde beynin el pozisyonlarını kontrol eden sinyallerin, el hareketlerinin hızını kontrol eden sinyallerden daha önemli olduğunu keşfetti.

Bu buluş, felçli hastalar için geliştirilen nöro-protezlerin ince motor becerilerini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında, rhesus maymunlarına bir sanal gerçeklik ortamında ellerini kullanarak bir “avatar” eli kontrol etmeleri öğretildi.

Daha sonra, maymunlar ellerini fiziksel olarak kullanmadan, sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardı.

HASTALARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK GELİŞMELER

Beyin-bilgisayar arayüzü tarafından ölçülen nöron aktiviteleri, araştırmacılar tarafından protez elin ince motor becerilerini geliştirecek şekilde optimize edildi.

Bu çalışma, beyin sinyallerinin daha doğru şekilde çözümlenmesi ve nöro-protezlerin günlük yaşamda daha etkin kullanılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu araştırmanın sonuçları, özellikle ALS gibi kas hareketlerini etkileyen hastalıklardan muzdarip hastaların hayatını kolaylaştırabilecek teknolojik gelişmelerin önünü açabilir.