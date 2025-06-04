Bilim insanlarından, Parkinson hastalığını tespit eden kalem

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Parkinson hastalığı, dünya genelinde 10 milyonu aşkın insanı etkiliyor.

Titreme, kaslarda sertlik ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, Alzheimer’dan sonra en yaygın ikinci nörolojik rahatsızlık olarak biliniyor.

EN HIZLI İLERLEYEN HASTALIKLARDAN BİRİ

Aynı zamanda bu gruptaki hastalıklar arasında en hızlı ilerleyenlerden biri.

Parkinson hastalığının teşhisi genellikle hastanın motor hareketlerini gözlemlemeye dayanıyor.

BİRÇOK İNSANIN ERKEN TEŞHİSE ERİŞİMİ YOK

Ancak bu yöntem, uzman hekim ve ileri teknoloji gerektirdiği için özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yetersiz kalabiliyor.

Erken teşhis imkânı bulunmayan birçok kişi, hastalığın ilerleyen evrelerinde tanı alabiliyor.

SİNYALLER YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİLİYOR

Kaliforniya Üniversitesi’nin Los Angeles kampüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen kalem, içinde manyetik mürekkep ve özel bir uç barındırıyor.

Kalem, kişinin yazı yazarken yaptığı hareketleri elektrik sinyallerine çeviriyor. Bu sinyaller daha sonra yapay zeka ile analiz edilerek

BEYİN İLE EL ARASINDAKİ KOORDİNASYON

Parkinson hastalığına dair izler araştırılıyor.

El yazısı, beyin ve el arasındaki koordinasyonu yansıtan karmaşık bir süreç olarak kabul ediliyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, Parkinson hastalığının el yazısını önemli ölçüde etkilediğini göstermişti. Yeni geliştirilen kalem, bu değişiklikleri hassas bir şekilde ölçebiliyor.

YÜZDE 95'LİK BAŞARI ORANI

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı bulunan 3 kişinin yazı örneklerini, sağlıklı 13 kişiyle karşılaştırdı.

Yapay zeka destekli kalem, bu örnekleri yüzde 95'in üzerinde doğrulukla ayırt etmeyi başardı.

Küçük ölçekli bu çalışma, teknolojinin güvenilir bir teşhis aracı olabileceğini ortaya koydu.

"PRATİK BİR YÖNTEM"

Araştırmacılara göre geliştirilen bu kalem, düşük maliyetli olması ve kolay dağıtılabilir yapısıyla özellikle kaynak sıkıntısı yaşayan bölgelerde etkili bir çözüm olabilir.

Uzmanlar, "Bu cihaz, Parkinson hastalığının teşhisinde yaygın olarak kullanılabilecek pratik bir yöntem sunuyor," değerlendirmesinde bulundu.