Bilim onayladı: Düzensiz uyku kilo aldırıyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve kilo kontrolünü sağlamak için uyku, beslenme ve egzersiz kadar önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, düzensiz ve yetersiz uykunun sadece yorgunluğa değil, aynı zamanda kilo artışına da doğrudan etkisi olduğunu belirtiyor.

Bilimsel araştırmalar, uyku eksikliğinin iştahı düzenleyen hormonları doğrudan etkilediğini gösteriyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için yeterli uyku kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, uyku düzeninin bozulmasının sadece yorgunluk değil, aynı zamanda aşırı yeme isteği üzerinde de etkili olduğunu belirtiyor.

Bilimsel araştırmalar, yetersiz uyku durumunda ghrelin olarak bilinen açlık hormonunun arttığını, leptin yani tokluk hormonunun ise azaldığını ortaya koyuyor. Bu dengesizlik, bireylerin daha fazla kalori tüketmesine ve dolayısıyla kilo almasına neden olabiliyor.

Ayrıca uzmanlar, uyku eksikliğinin insülin duyarlılığını düşürdüğünü ve vücudun daha fazla yağ depolamasına yol açtığını vurguluyor. Bu durum, özellikle düzensiz uyuyan kişilerde kilo alım riskini artırıyor.

Uzmanlar, sağlıklı kilo kontrolü için düzenli uyku alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor